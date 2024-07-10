Подполье: ВС РФ уничтожили более ста солдат ВСУ в Николаевской области

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В результате удара по Николаевской области Вооружённые силы РФ уничтожили более ста военнослужащих ВСУ
В результате удара по местам дислокации вооружённых сил Украины в Николаевской области было ликвидировано более сотни человек, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он добавил, что больница в Снигиревке не может вместить всех пострадавших, поэтому там стараются стабилизировать состояние офицерского состава.
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«Военные заняли все дома в Снигиревке, владельцы которых были вынуждены покинуть свои жилища из-за войны. Кроме того, в сентябре 2023 года нацисты расстреляли здесь мирных жителей. По состоянию на 8:00 10 июля разбор завалов ещё продолжался, но уже известно, что более сотни человек погибли. Остальных пострадавших на «скорых» развозят по окрестностям», — рассказал Лебедев.
Он добавил, что больница в Снигиревке не может вместить всех пострадавших, поэтому там стараются стабилизировать состояние офицерского состава.
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Мира Полтева