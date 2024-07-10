Стало известно, сколько зарабатывают иностранные наёмники в рядах ВСУ

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Семья погибшего на Украине наёмника из Колумбии просит власти помочь доставить его тело домой, об этом сообщает LaFM.
«Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине», — написал автор статьи.
Отмечается, что 27-летний погибший являлся профессиональным военным из колумбийского города Монтерия. Около года назад он вместе с двоюродным братом отправился на Украину, чтобы заработать денег.
В издании также отметили, что в месяц погибший зарабатывал порядка 3,7 тысяч американских долларов.
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Евгения Парфентьева