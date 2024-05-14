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В Волчанске Харьковской области ВС РФ занимают удобные позиции

Ганчев: работы в Волчанске для ВС РФ ещё много, но паника в рядах ВСУ уже налицо
14 мая 2024, 13:12
Фото: iStock/Longfin Media

Фото: iStock/Longfin Media

ВСУ пытаются оказывать сопротивление российским войскам в Волчанске Харьковской области, при этом бойцы ВС РФ занимают в городе удобные позиции, а украинские боевики начинают паниковать. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.


«Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо», — цитирует РИА Новости Ганчева.

Во вторник, 14 мая, Ганчев заявил, что западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками. По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои. Однако украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.

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#сво
ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области
МО РФ: группировка «Север» освободила Бугроватку в Харьковской области
14 мая 2024, 13:29

Фото: iStock/macky_ch

Группировка российских войск «Север» освободила населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате активных боевых действий на данном участке фронта российским войскам удалось продвинуться вглубь обороны украинской армии.

В зоне контроля северной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли до 135 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте приближается к критической. По его словам, целью наступления ВС РФ на Харьковском направлении стало истощение и без того слабых резервов украинских войск.

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*запрещённая в России террористическая организация
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РФ поразила секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше
WSJ: РФ поразила секретный склад ВСУ с помощью бежавшего украинца
14 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

Россия смогла поразить секретный склад боеприпасов на Украине с помощью украинского беженца в Польше. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание называет имя украинского беженца, который помог армии России нанести удар по секретному складу ВСУ на Украине. Им стал 22-летний украинец, который уехал в Польшу, Максим Лега. У него не было средств к существованию, и тогда он начал выполнять задания российских спецслужб.

Он рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым шли вагоны с западным вооружением на Украину.

«Россия соединила записи с этих камер со спутниковым наблюдением и смогла отслеживать отправку боеприпасов из Польши на секретные склады на Украине, которые в итоге были поражены беспилотниками и ракетами», — говорится в статье.

Издание также приводит слова высокопоставленного чиновника западной военной разведки, который заявил, что именно таким образом Россия «смогла уничтожить ключевую технику с минимальными инвестициями».

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Экс-депутат Рады рассказал о работе над созданием «грязной бомбы» на Украине
Экс-депутат Рады Деркач: информацию о создании на Украине грязной бомбы проверят
14 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил, что в настоящее время проверяются данные о работе украинских спецслужб над созданием грязной бомбы. Его слова передаёт белорусское агентство Белта.
«У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО», — заявил Деркач.

По его словам, в настоящее время данная информация проверяется. Однако Деркач задался вопросом, известно ли о таких действиях Киева его западным партнёрам и не принимают ли они в этом участие.

Ещё летом 2023 года глава СВР Нарышкин сообщил, что на Украине продолжают разрабатывать «грязную ядерную бомбу» для применения в зоне ​российской СВО. После взрыва такого механизма радиационное загрязнение распространится на обширную территорию.

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#украина
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#сво
#путин
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Стало известно о самом дефицитном оружии у ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ испытывают дефицит в системах ПВО
14 мая 2024, 12:24

Фото: iStock/Zeferli

Украинская армия испытывает острый дефицит в системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что с учётом интенсивности обстрелов ВСУ, им хватает оружия, а именно, реактивных снарядов, управляемых бомб и ракет. Также остались запасы советских комплексов.

При этом российские войска продолжают активно уничтожать украинские системы ПВО. В связи с этим, эффективность ударов ВС РФ значительно возросла, а вот ВСУ теперь серьёзно нуждаются в системах ПВО.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте в Харьковской области приближается к критической. По его словам, цель наступления ВС РФ заключается в истощении и без того слабых резервов украинской армии.

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Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США

Запад может давить на Киев из-за Харькова, предупредило Politico

Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО
#украина
#всу
#пво
#дефицит
#вс рф
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Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США
14 мая 2024, 12:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что вооружение из нового пакета помощи США уже поступает на Украину. Его слова приводит агентство Reuters.
Он подчеркнул, что поставки оружия якобы могут изменить ситуацию на фронте.

США, по словам Блинкена, привержены тому, чтобы Украина в будущем смогла встать на ноги в экономическом, военно-политическом и демократическом плане. Если стране удастся стать сильной, успешной, процветающей и свободной, то это станет сильным упрёком для России.

Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. В ходе визита он вместе с киевскими властями обсудит помощь Украине от Вашингтона.

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#сша
#украина
#поставки
#вооружение
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Под Харьковом ВС РФ взяли в плен более 60 боевиков «Кракена»*
14 мая 2024, 11:51

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские военные взяли в плен более 60 бойцов неонацистского формирования «Кракен»* в Харьковской области. Они уже дают признательные показания. Об этом рассказал в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена"* задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — сказал Ганчев.

Он также сообщил, что западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются российскими войсками. По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои. Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.

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#вс рф
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В ВСУ заявили о «масштабном неприятии к армии» на Украине
14 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Olena_Z

Пресс-секретарь военного командования Сумской области, майор Александр Бондаренко заявил, что на Украине существует масштабное «неприятие» армии на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий. Об этом сообщает El País.
Уточняется, что патрули ТЦК сталкиваются с «недоверчивыми взглядами», а, по данным опросов демографических центров, порядка 30% граждан Украины готовы присоединиться к армии. По словам старшего офицера группы, которую сопровождали журналисты издания, число желающих поступить на службу в ряды ВСУ начало сокращаться к концу прошлого года, после начавшегося контрнаступления.

Официальный представитель Сумского ТЦК Юлия Витковская сообщила, что наиболее эффективным способом найти мужчин для вручения повесток являются контрольно-пропускные пункты на дорогах, так как при подомовом обходе откроют двери только в 2 из 10 квартир.

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#спецоперация
#военные
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Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО
Водолацкий: командование ВСУ сбежало из Купянска в Харьковской области
14 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России наступает сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции, украинские войска концентрируются в Харьковской области и в районе Часов Яра, однако сопротивляться активным штурмам ВС РФ они не в силах.
О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».


Харьковское направление


После трёх дней наступления российские войска начали загонять ВСУ в окружение в Волчанске. Несмотря на громкие заявления о накопленных резервах и оборонительных линиях, реальная готовность украинской армии оказалась намного ниже декларируемой.
По последним данным, западная и северная части Волчанска уже контролируются силами РФ, при этом в городе идут уличные бои. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», «северная» группировка ВС РФ взяла под свой контроль Лукьянцы и уже оттуда двигается в сторону села Липцы. До этого населённого пункта примерно пять км. После взятия Липцов у российских войск появится возможность рывка на Харьков по прямой.

14 мая в результате успешного наступления подразделения армии России сумели выйти навстречу друг другу и объединиться в единую ударную группировку, передает военкор Борис Рожин. Теперь ВС РФ ведут наступление широким фронтом протяженностью до 60 км.
По мнению главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*, атаки ВС РФ в Харьковской области продолжатся ещё 3-4 дня. Далее российские войска начнут наступление на Сумы.

«Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет. Атаки РФ на Харьковщине направлены на то, чтобы истощить и без того слабые резервы Украины и посеять панику», — заявил Буданов* во вторник, 14 мая.

Тем временем координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что украинское командование покинуло Купянск в Харьковской области. Теперь там остаются только подразделения прикрытия.


Часовоярское направление


Российские военные продолжают продвигаться и закрепляться на территории дач севернее микрорайона Канал, в западной части заказника Ступки-Голубовские-2 и в северной части Ивановского леса.

Также в восточной части Часов Яра российские военные при поддержке бронетехники продолжают штурмовать ВСУ вдоль улицы Зелёная у многоэтажных домов.


Слобожанское направление


Здесь армия России наступает сразу на нескольких участках, а также ведёт бои в промзоне Волчанска, многоэтажной застройке на восточной окраине города. При этом в районе села Глубокое ведутся тяжелые бои на подступах к Липцам.


Артёмовское направление


Подразделения ВДВ ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал в Часов Яре. Также наносятся удары по позициям противника в самом городе и его окрестностях.


Авдеевское направление


Российские военные ведут боевые действия в лесополосах вдоль железной дороги к западу от Очеретино. Кроме того, интенсивные бои продолжаются на подступах к Новоалександровке и Калиново.

Херсонское направление


Здесь основные боевые действия идут в островной зоне севернее Казачьих Лагерей и в Крынках. Российские военные сумели поразить расчёт БПЛА и уничтожить несколько десятков дронов к северу от Мылового на правом берегу Днепра.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов​​​​
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Ганчев: Западная и северная части Волчанска находятся под контролем ВС РФ
14 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются российскими войсками, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои.

«Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками», — уточнил Ганчев.

Напомним, 10 мая украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

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#харьковская область
#вс рф
#всу
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