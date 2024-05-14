В Волчанске Харьковской области ВС РФ занимают удобные позиции

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ВСУ пытаются оказывать сопротивление российским войскам в Волчанске Харьковской области, при этом бойцы ВС РФ занимают в городе удобные позиции, а украинские боевики начинают паниковать. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо», — цитирует РИА Новости Ганчева.
Во вторник, 14 мая, Ганчев заявил, что западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками. По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои. Однако украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.
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Элина Позднякова