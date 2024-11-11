Российские штурмовики зашли в Курахово

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Российские штурмовики вошли в восточную часть Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города. Там сейчас идут ожесточенные бои», — заявил Рогов.
Ранее сообщалось, что в городе начались городские бои. Российские силовые структуры также передали, что ВСУ стараются «перебрасывать к городу небольшие группы солдат». В настоящий момент клещи вокруг украинской армии сжимаются с северных, южных и западных пригородов, отмечают представители структур.
8 ноября Рогов сообщал, что российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков.
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Элина Позднякова