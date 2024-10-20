Военнопленный рассказал о расстреле на месте взятых в плен бойцов ВС РФ

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Пленный командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады терробороны Украины Александр Долматов сообщил об убийстве попавших в плен российских военных. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Долматов сдался в плен ВС РФ 18 октября около населённого пункта Золотая Нива на Угледарском направлении.
По его словам, украинские штурмовые группы не брали российских военных в плен. Вместо этого они расстреливали их на месте. Долматов отметил, что у всушников, по всей видимости, в крови был адреналин на уничтожение.
Сам военнопленный сообщил, что в начале октября оказался свидетелем расстрела троих бойцов ВС РФ. Об остальных подобных случаях он знает от сослуживцев и из радиоэфиров.
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По его словам, украинские штурмовые группы не брали российских военных в плен. Вместо этого они расстреливали их на месте. Долматов отметил, что у всушников, по всей видимости, в крови был адреналин на уничтожение.
Сам военнопленный сообщил, что в начале октября оказался свидетелем расстрела троих бойцов ВС РФ. Об остальных подобных случаях он знает от сослуживцев и из радиоэфиров.
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Анастасия Чинкова