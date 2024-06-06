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Гражданин Колумбии Анхель Карденас Монтилла воевал на Украине на стороне ВСУ в составе 59-й отдельной бригады. Он сдался в плен в районе села Красногоровка в Ясиноватском районе ДНР.
На видеозаписи, распространённой министерством обороны РФ, колумбиец не советует своим соотечественникам ехать воевать на стороне Украины. На родине Монтилла служил в полиции. Он не владеет ни русским, ни украинским языком. На Украину экс-полицейский приехал, увидев объявление в социальной сети, где предлагалось за хорошее вознаграждение принять участие «в войне против России».
По словам Монтиллы, его боевая подготовка заняла всего около недели, после чего его и сослуживцев отправили на передовую. До этого в боевых действиях он никогда не участвовал.
Наёмник сообщил, что решил сдаться в плен, так как не хотел умирать. Он решился на это после того, как погибли несколько его соотечественников. Монтилла с горечью отметил, что украинцы использовали их в качестве пушечного мяса.
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По словам Монтиллы, его боевая подготовка заняла всего около недели, после чего его и сослуживцев отправили на передовую. До этого в боевых действиях он никогда не участвовал.
«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — рассказал колумбиец.
Наёмник сообщил, что решил сдаться в плен, так как не хотел умирать. Он решился на это после того, как погибли несколько его соотечественников. Монтилла с горечью отметил, что украинцы использовали их в качестве пушечного мяса.
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Александр Бойцов