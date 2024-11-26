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Российские штурмовики приступили к освобождению Великой Новоселки в ДНР

Рогов: ВС РФ начали бои за освобождение Великой Новоселки в ДНР
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы приступили к боям за освобождение Великой Новоселки в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.
«Бои начались уже в самом населенном пункте, наши зашли, инициатива в их руках, идут активные наступательные действия внутри поселка», — сказал Рогов.

По его словам, российские штурмовики уже продвигаются с боями в самой Великой Новоселке.



Накануне в силовых структурах сообщали, что подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части ДНР. Украинский военный паблик Deep State подтвердил, что российские войска уже вошли в поселок. По его данным, боевые действия уже идут в восточных кварталах.

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«Это безумие»: В конгрессе США обвинили Байдена в госизмене
Тэйлор-Грин: передача Байденом ядерного оружия Украине станет госизменой
26 ноября 2024, 07:58

Фото: iStock/rarrarorro

Возможная передача ядерного оружия Украине с разрешения президента США Джо Байдена является безумной идеей, противоречащей конституции. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала Тэйлор-Грин в соцсети Х.

Она также задалась вопросом, не собирается ли Байден развязать ядерную войну с целью использовать это для приостановки передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу.

Ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.

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Минувшей ночью 39 БПЛА ВСУ атаковали территории РФ
МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над территориями РФ
26 ноября 2024, 07:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 вражеских дрона ликвидировано в Ростовской области, пять — в Брянской, по три — в Белгородской и Курской областях. Еще по одному беспилотнику сбили в Орловской и Воронежской областях и два — в Крыму.

Ранее врио губернатора Ростовской области сообщал, что в ночь на 26 ноября регион атаковали 24 украинских БПЛА. По его словам, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. ​Воздушную атаку ПВО начало отбивать с полуночи.

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Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ
Слюсарь: В Ростовской области сбиты 24 БПЛА ВСУ, пострадавших нет
26 ноября 2024, 07:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью сбито 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ночью он также сообщал, что средства противовоздушной обороны начали отражать вражескую атаку с полуночи. Беспилотники ликвидировали в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США дали ВСУ указания по использованию тактических ракет ATACMS. Он отметил, что Украина может применять эти ракеты для ударов по определённым типам целей, а также для самообороны в крайних случаях.


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#ночь
#бпла
#telegram
#всу
#рф
#пво
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«Общались без переводчиков»: Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ в польском центре
Пленный Молозин: солдат ВСУ обучали в Польше с использованием симуляторов
26 ноября 2024, 05:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военные проходили обучение в польском центре неподалеку от населенного пункта Конотоп, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин.
Житель Полтавской области 1983 года рождения с гипертонией второй степени был мобилизован в 152-ю бригаду ВСУ и направлен на подготовку в Польшу.

Обучение включало сборку и разборку оружия, выход на позиции, стрельбу холостыми и боевыми патронами (по семь каждого), а также медицинские занятия. Тренировки на симуляторах проходили с использованием большого экрана и гранатомета MK19, напоминая компьютерную игру.

«Большой экран натянутый, стоит MK19, как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — пояснил Молозин.
Он отметил, что польские инструкторы общались исключительно на своем языке без переводчиков. Инструкции переводили те украинские военные, которые раньше работали в Польше и понимали польский.

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Франция отправила обученных солдат ВСУ на фронт
Лекорню: 2,3 тысячи солдат ВСУ завершили подготовку во Франции и ушли на Украину
26 ноября 2024, 04:58

Фото: istockphoto/Olena_Z

Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат из формирования «Анна Киевская» отправились на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, передает РИА Новости.
Солдаты прошли обучение, которое завершилось 14 ноября, под руководством 1,5 тысячи французских военных.

В рамках подготовки было обучено три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения воздушного наблюдения и разведки. Лекорню заявил, что Франция продолжит развивать программу обучения украинских военнослужащих и готова расширить эти усилия.

Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО, включая Францию, участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и за счет подготовки кадров. В Кремле считают, что подобные действия Запада препятствуют мирным переговорам и усугубляют ситуацию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции завершается подготовка бригады ВСУ «Анны Киевской». Подробнее читайте в нашем материале.

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Великобритания впервые поставила Украине ракеты Storm Shadow при Стармере
Bloomberg: Лондон пару недель назад отправил Киеву десятки ракет Storm Shadow
26 ноября 2024, 03:39

Фото: iStock/Arseniy45

Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад, что стало первой такой поставкой при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поставка была произведена после того, как у Киева закончились запасы дальнобойных боеприпасов.

Публичных заявлений о передаче ракет не делалось. Источники агентства уточняют, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить удары дальнобойными снарядами по целям внутри России. Точные даты и количество переданных боеприпасов остаются неизвестными.

Эта поставка подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Лондона, несмотря на смену руководства в правительстве.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.

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#украина
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Поражение самолета ВСУ оружием РФ показало бреши в защите воздушного пространства Украины
Forbes: Силы РФ уничтожили самолет ВСУ разведывательным БПЛА и «Искандером»
26 ноября 2024, 03:14

Фото: iStock/vadimrysev

Россия снова нанесла удар по украинскому самолету при помощи разведывательного беспилотника и ракеты «Искандер».
По данным Forbes, российский дрон беспрепятственно пролетел над авиабазой Авиаторское близ Днепропетровска, расположенной всего в 50 милях от линии фронта, и зафиксировал укрытие, предположительно с истребителем МиГ-29. Спустя несколько минут ракета «Искандер» поразила цель, вероятно, уничтожив самолет.

Автор статьи отметил, что Украина продолжает терять военную авиацию из-за недостаточной защиты своего воздушного пространства. Успешные атаки России, в том числе на аэродромы, стали возможны благодаря постоянному наблюдению за территорией и сбору координат для точечных ударов.

Несмотря на поставки сотен систем ПВО от западных стран, Украина по-прежнему неспособна предотвратить удары по своим авиабазам. Проблему усугубляет невозможность быстро пополнить авиационный парк.

Запасы советских МиГ-29 и Су-25 у западных партнеров исчерпаны, а доставка европейских F-16 и Mirage 2000 займет более года. Однако без улучшения системы ПВО эти самолеты также могут стать мишенью для российских ракет, предупреждает Forbes.

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Четыре БПЛА ВСУ сбиты ПВО в Ростовской области
26 ноября 2024, 02:23

Фото: iStock/sommersby

На территории Ростовской области в ночь с понедельника на вторник средствами ПВО были уничтожены четыре беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Воздушная атака была зафиксирована в районах Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Слюсарь написал, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

Слюсарь уточнил, что действия сил ПВО позволили быстро отразить угрозу, обеспечив безопасность жителей области. Оперативная работа систем противовоздушной обороны продолжается для предотвращения возможных дальнейших атак.

Ранее «Радио 1» ​передавало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области

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Американский комик осудил ракетные удары по РФ и грубо послал Зеленского
Джо Роган: Байден и Зеленский ведут мир к третьей мировой войне своим безумием
26 ноября 2024, 02:22

Фото: iStock/3DSculptor

Американский комик и ведущий подкаста Джо Роган выразил критику в адрес президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив их в действиях, которые могут привести к началу третьей мировой войны против России. В эфире своего подкаста он отметил, что ракетные удары по российской территории и провокационные заявления о страхе России усиливают напряженность и угрожают мировой безопасности.
«Я не чувствую себя в безопасности сейчас, когда они пускают ракеты вглубь России. [...] Зеленский говорит, что Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую», — возмутился комик.
Роган подчеркнул, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных американских ракет против России, принятое администрацией Байдена, является опасным шагом, особенно в период передачи власти.

Он также выразил обеспокоенность возможными последствиями, указывая на испытания Россией ракетной системы «Орешник», которая, по его мнению, может быть использована для нанесения ядерного удара.

Комик назвал текущую ситуацию прокси-войной США против России, которая, по его словам, представляет собой безумие. Он призвал стороны к переговорам и прекращению кровопролития, возложив ответственность за эскалацию на администрацию Вашингтона и ее финансовую поддержку Киева.

«Договоритесь, хватит уже всех убивать», — резюмировал Роган.

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