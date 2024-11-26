Российские штурмовики приступили к освобождению Великой Новоселки в ДНР

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Российские бойцы приступили к боям за освобождение Великой Новоселки в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.
«Бои начались уже в самом населенном пункте, наши зашли, инициатива в их руках, идут активные наступательные действия внутри поселка», — сказал Рогов.
По его словам, российские штурмовики уже продвигаются с боями в самой Великой Новоселке.
Накануне в силовых структурах сообщали, что подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части ДНР. Украинский военный паблик Deep State подтвердил, что российские войска уже вошли в поселок. По его данным, боевые действия уже идут в восточных кварталах.
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Элина Позднякова