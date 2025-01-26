В США рассказали о новых дронах российских войск

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Бойцы ВС РФ начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, которые позволяют передавать видеосигнал. Об этом информирует Forbes.
По информации издания, данный аппарат был собран из дешевых и имеющихся в открытой продаже деталей. Дрон является «эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», говорится в материале журнала.
Особенности конструкции подобных БПЛА позволяют им оставаться незамеченными в непосредственной близости от дорог и передавать видеоматериалы о всех объектах, которые находятся в поле их зрения.
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