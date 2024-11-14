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Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске. Об этом сообщает Shot.
Напомним, накануне армия России начала штурм Купянска в Харьковской области.
По данным издания, десантники 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадились в Купянске. Они оперативно взяли опорный пункт ВСУ, откуда противник мог наблюдать и передавать данные о продвижении подразделений ВС РФ на данном направлении.
Взятие этого украинского опорника позволило на некоторое время обрубить связь со штабом командования ВСУ, из-за чего украинские военные, находившиеся в этом участке, лишились координации и дальнейших приказов. Как следствие, все они были ликвидированы. А российским бойцам удалось закрепиться в городе.
Кроме того, Shot напомнил о полном освобождении Синьковки и зачисте отНаселенный пункт Синьковка полностью освобожден от ВСУ и находится под контролем российской армии. Идет зачистка территорий на окраинах Голубовки и Петропавловки.
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По данным издания, десантники 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадились в Купянске. Они оперативно взяли опорный пункт ВСУ, откуда противник мог наблюдать и передавать данные о продвижении подразделений ВС РФ на данном направлении.
Взятие этого украинского опорника позволило на некоторое время обрубить связь со штабом командования ВСУ, из-за чего украинские военные, находившиеся в этом участке, лишились координации и дальнейших приказов. Как следствие, все они были ликвидированы. А российским бойцам удалось закрепиться в городе.
Кроме того, Shot напомнил о полном освобождении Синьковки и зачисте отНаселенный пункт Синьковка полностью освобожден от ВСУ и находится под контролем российской армии. Идет зачистка территорий на окраинах Голубовки и Петропавловки.
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Элина Позднякова