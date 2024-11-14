Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Привольем в Луганской народной республике произошел трагический инцидент — погибла женщина, а мужчина получил ранения и был госпитализирован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой правительство ЛНР.