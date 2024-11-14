ВСУ дронами пытаются уничтожить группы эвакуации российской техники

В Курской области украинская армия предпринимает попытки отследить ремонтно-эвакуационные группы. Они хотят ликвидировать российскую технику с помощью FPV-дронов во время её перемещения с позиций, информирует РИА Новости боец «Малой», состоящий в группе командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат».