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ВСУ дронами пытаются уничтожить группы эвакуации российской техники

Фото: istockphoto/ vadimrysev

Фото: istockphoto/ vadimrysev

В Курской области украинская армия предпринимает попытки отследить ремонтно-эвакуационные группы. Они хотят ликвидировать российскую технику с помощью FPV-дронов во время её перемещения с позиций, информирует РИА Новости боец «Малой», состоящий в группе командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат».
«Мы очень цель хорошая. Эвакуировать технику нужно как можно быстрее… Следы (от техники – ред.) в такую погоду видно с «птиц» (БПЛА – ред.) достаточно хорошо. Через 5 минут мы уже должны покинуть эту зону», — отметил «Малой».

Вооружённые силы Украины пользуются плохой погодой и с помощью беспилотников выслеживают ремонтно-эвакуационные группы, которые перемещают технику и вооружение, они предпринимают попытки атаковать их FPV-дронами.



«Мы прикрываем машины, используем РЭБ, главное — делать все быстро», — подчеркнул «Малой».

Ранее сообщалось, что на территории Курской области ВС РФ уничтожает технику НАТО. Российская армия ликвидировала 450 украинских военных и большое количество западной техники.

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#бпла
#вооружение
#машины
#курская область
#сво
#всу
#вс рф
В Курской области удалось найти 1 200 человек, считавшихся пропавшими без вести
14 ноября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/chameleonseye

В Курской области удалось найти 1 200 человек, которые ранее считались пропавшими. Среди них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
Об этом сообщил Российский Красный Крест в своём официальном телеграм-канале. Сотрудники организации сумели установить судьбу, разыскать и восстановить семейные и родственные связи всех этих людей, считавшихся пропавшими в результате чрезвычайной ситуации в Курской области.

В РКК рассказали, что всего было принято более шести тысяч обращений граждан о розыске лиц, с которыми была утеряна связь. В организации уточнили, что одного человека могут разыскивать несколько родственников, друзей или знакомых. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Кроме того, на горячую линию РКК поступило почти девять тысяч звонков, совершённых для оказания психологической помощи или уточнения информации по ранее поданным обращениям.

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#сотрудники
#курская область
#обращения
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Лаврентьев: разведчиков Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов
14 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, необходимо называть вещи своими именами.

«Те, кто помогает, вооружает радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам»*, это террористическая организация, которая признана ООН как таковая, я считаю, что это, безусловно, требует соответствующей, причем жесткой реакции», — подчеркнул он.

Лаврентьева пояснил, что на территории Сирии, естественно, находится российский воинский контингент. Он выразил мнение, что они будут принимать соответствующие меры и что ответ на действия не останется без реакции, при этом добавив, что ответ будет жестким.

Ранее стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России.

До этого Южный окружной военный суд приговорил Магомеда-Вали Булатова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»*. Булатов совершил денежный перевод на кошелек организации 23 октября 2021 года.

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*запрещённая в России террористическая организация
#оон
#рф
#переговоры
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На Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов
14 ноября 2024, 11:11

Фото: iStock/reflection_art

В областной военной администрации, созданной украинскими властями, сообщили о введении обязательной эвакуации семей с детьми в 16 населенных пунктах, находящихся под контролем Киева, в Волновахском районе ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным украинских властей, эвакуация была объявлена для населенных пунктов: Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Большая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы и Шевченково.

Украинские власти постоянно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в различных регионах. Например, из города Авдеевка в ДНР проводился вывоз детей и пожилых людей, однако некоторые жители решительно отказались покидать свои дома. Также в Харьковской области эвакуация осуществляется в экстренном порядке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
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#всу
#удар
#рогов
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Разведчик Алиев рассказал, как три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ
14 ноября 2024, 11:06

Фото: istockphoto/zabelin

Разведчик-сапёр Вооружённых сил РФ Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт, захваченный российскими штурмовиками. Солдата бомбили, обстреливали, но он сумел продержаться, и даже предлагал противнику сдаться.
Подробности своей индивидуальной «маленькой войны» боец рассказал РИА Новости. По его словам, эвакуационная группа не могла к нему подобраться, так как все подходы простреливались украинскими боевиками. Позиция представляла собой несколько блиндажей, соединённых подземными тоннелями. Алиев нашёл крепкий блиндаж, который ВСУ не смогли разбомбить, и укрывался в нём. Противник считал, что российский солдат уже убит, но он всякий раз появлялся в новом месте.

«Я им кричал: либо сдавайтесь, либо открываю огонь на поражение. Они в ответ начинали палить, как ненормальные», — вспоминал разведчик.

Солдат удерживал позицию три недели. Он не просто оборонялся, но даже атаковал противника. Российские бойцы не могли подойти к нему, но сбрасывали с беспилотников еду, боеприпасы и отгоняли вражеские дроны. Следуя за БПЛА, Закарья прошёл через минное поле и вышел к своим. Сейчас он находится под присмотром врачей. Глава Дагестана Сергей Меликов позвонил его матери Халисат Ахмедовне и поблагодарил за воспитание такого сына.

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#бпла
#воспитание
#боеприпасы
#новости
#всу
#солдат
#дроны
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ВС РФ начали штурм Купянска в Харьковской области
«РВ»: Армия России «парадным строем» ворвалась в Купянск
14 ноября 2024, 10:58

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России начала штурм Купянска в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Украинские ресурсы эту информацию также подтверждают.
По данным военкоров, накануне днем после обеда две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово.

При этом украинские военные ресурсы писали, что в составе первой колонны были два многоцелевых транспортера легких бронированных, БМП и танк. При этом состав второй колонны неизвестен, так как она двигалась, когда уже было темно.

«Как минимум одна из МТ-ЛБ беспрепятственно доехала в район Сватовской улицы, в районе улицы Некрасова машину подбили, но успешно высадила полтора десятка российских бойцов, занявших ближайшие дома. Также на эту улицу севернее пробился и танк», — говорится в сообщении.

Тем временем украинские военные аналитики сообщают, что ВС РФ знают о своем успехе и пытаются уже выслать подкрепление.

По данным украинского ресурса Deep State, продвижение российских бойцов в районе Купянска сопровождалось активной десантной операцией. В городе идут ожесточённые бои за контроль над стратегическими точками.

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Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения

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#военные
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Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения
14 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка ВСУ в оккупированном ими городе Курахово на западе ДНР находится под угрозой окружения. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска укрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Кроме того, армия РФ осуществляет наступление как на севере, так и на юге от Курахово.

«Над группировкой украинских боевиков в Курахово все явственнее нависает угроза окружения», — сказал он.

По его словам, российская армия контролирует инициативу на этом участке фронта, наступая одновременно с трех направлений и окружая город.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#днр
#сво
#всу
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Наступление под Суджей, уничтожение ВСУ в Курской области, прорыв в ДНР: последние новости СВО
14 ноября 2024, 09:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия уничижает технику НАТО в Курской области. На Донецком направлении официально подтверждено освобождение села Ровнополь. Кроме того, российские штурмовики продолжают наступление в Торецке (Дзержинске). О последних событиях в зоне СВО на 14 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области российские войска ликвидировали 450 украинских военнослужащих, а также большое количество западной техники. Среди уничтоженных машин — две американские БМП Bradley, два бронетранспортера М113, одна польская самоходная артиллерийская установка Krab и французский зенитный ракетный комплекс Crotale.

Основные боестолкновения проходят в районе Плехово, где очаговое присутствие противника сохраняется на восточной окраине. Северо-западнее продолжаются ожесточенные боестолкновения в границах села Новая Сорочина. Зафиксированы попытки ВС РФ закрепиться в населенном пункте, что сопряжено с трудностями ввиду ударов FPV-дронов и артиллерии противника.

Российские войска также перешли в наступление на стыке Кореневского и Суджанского районов к востоку от Кремяного в направлении балки Ольха.

Купянское направление


Российские силы смогли разрезать оборону ВСУ в левобережной части Купянска на две части. Согласно информации с передовой, прорыв произошел в районе Заосколье. Часть украинского гарнизона оказалась прижата к реке, в то время как другая часть сопротивляется атакам российских штурмовых отрядов, которые наступают на Петропавловку с запада.

Боевики «Азова»* начали применять новую тактику
Боевики «Азова»* начали применять новую тактику

Донецкое направление


Официально подтверждено освобождение села Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Наступление на южно-донецком фронте направлено на окружение Великой Новосёлки. Есть предположение, что после захвата этого города дальнейшее движение может быть направлено к западной части Покровска, что также может привести к окружению.

В городе Курахово подразделения ВСУ готовы покинуть свои позиции, но не получили приказа, как сообщает Financial Times. Проблема заключается не только в том, что российская армия близка к освобождению города, но и в том, что пути для отступления становятся всё более ограниченными. Артиллеристы 8-й гвардейской армии нанесли удар по мосту, который использовался боевиками для подвоза вооружения. Этот путепровод был заминирован, и противник планировал его взорвать при отступлении, но ВС РФ опередили его.

Российские штурмовики продолжают наступление в Торецке (Дзержинске). Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отметил, что остановить наступление не удается. По его данным, уже 70% города находится под контролем российских войск. Для сдерживания натиска ВСУ начали использовать советскую самоходную артиллерийскую установку «Пион», основная задача которой — разрушение бетонных укреплений.

Фото: iStock/kanzefar

Херсонское направление


На Херсонском направлении ситуация остаётся стабильной, без значительных изменений. В районе Каховки был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ. Противник выпустил 47 снарядов по населённым пунктам на левом берегу реки, однако информации о разрушениях и пострадавших пока нет.


Запорожское направление


На Запорожском направлении обстановка на фронте накаляется. Российские военно-воздушные силы уже второй день наносят удары корректируемыми авиабомбами (КАБ) по резервам противника как в Запорожье, так и в его окрестностях. ВСУ обстреляли густонаселённый район Энергодара, в результате чего произошло не менее восьми взрывов.


Часовоярское направление


В Часове Яре бои имеют преимущественно позиционный характер, с активным использованием дронов. На юг от города идут столкновения за контроль над рудником, который может усилить контроль над снабжением ВСУ в сторону Константиновки. На северном фланге также отмечаются локальные успехи российских подразделений.

Российский боец Василий рассказал о пытках и избиениях в украинском плену
Российский боец Василий рассказал о пытках и избиениях в украинском плену

Покровское направление


Наступление продолжается вдоль северного берега Кураховского водохранилища. Российский флаг поднят над селом Ильинка, и ожидается подтверждение его освобождения. В это время передовые подразделения достигли окраин Старых Тернов. Бои на западе от Селидово переместились в сторону Пустынки. Освобождение этого села укрепит позиции российской армии и откроет путь для продвижения к магистрали Покровск – Андреевка.


Краснолиманское направление


В Тернах идут ожесточённые бои, и продвижение российских войск замедлено из-за постоянных контратак со стороны ВСУ. Авиация наносит удары по украинским позициям в Ямполовке. Локальные успехи отмечаются в районе Невского и западнее Макеевки.

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#движение
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#авиация
#всу
#вс рф
#вооружения
#курская область
#удар
#запорожье
#харьковская область
#запорожская область
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Марочко: В Часов Яр прибыли боевики «Азова»* для устрашения ВСУ
14 ноября 2024, 09:38

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В район Часова Яра в Донбассе, за который продолжаются упорные бои, переброшены боевики националистического батальона «Азов»*. Их основной задачей будет устрашение других подразделений ВСУ.
Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, под Часов Яр прибыли боевики 12-й бригады специального назначения батальона «Азов»*. Официальной задачей прибывшего взвода заявлены стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей украинских формирований на данном участке.

Эксперт предположил, что указанная задача в основном будет выполняться с помощью карательных методов и устрашения военнослужащих других подразделений ВСУ. Марочко также предсказал усиление применения украинцами тяжёлых ударных дронов «Баба Яга», которые являются визитной карточкой «Азова»*.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#эксперт
#новости
#лнр
#всу
#часов яр
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Российский боец Василий рассказал о пытках и избиениях в украинском плену
14 ноября 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащий Вооружённых сил РФ Василий рассказал о пребывании в украинском плену, куда он попал в сентябре 2022 года после семи месяцев службы в зоне боевых действий. По его словам, украинские боевики избивали пленных и угрожали им расправой.
В разговоре с RT он рассказал, что избиения начались с первых дней плена. Сначала их держали в подвале, откуда вызывали на допросы. где снова избивали.

«Били куда попало руками, ногами, автоматами, угрожали зарезать. Особенно сильно тогда доставалось артиллеристам», — сказал вспоминал бывший военнопленный.

Украинцы постоянно пытались склонить Василия перейти на их сторону. Когда он отказывался, к голове приставляли ствол и угрожали убить на месте. По словам бойца, он уже не надеялся выбраться из украинского плена живым.

Он также рассказал, что солдаты ВСУ заставляли российских пленных петь украинские песни, учить язык. За отказ расстреливали. После всего пережитого в плену Василий считает свой обмен и возвращение на Родину вторым рождением.

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#язык
#солдаты
#всу
#плен
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