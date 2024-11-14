ВСУ дронами пытаются уничтожить группы эвакуации российской техники

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В Курской области украинская армия предпринимает попытки отследить ремонтно-эвакуационные группы. Они хотят ликвидировать российскую технику с помощью FPV-дронов во время её перемещения с позиций, информирует РИА Новости боец «Малой», состоящий в группе командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат».
«Мы очень цель хорошая. Эвакуировать технику нужно как можно быстрее… Следы (от техники – ред.) в такую погоду видно с «птиц» (БПЛА – ред.) достаточно хорошо. Через 5 минут мы уже должны покинуть эту зону», — отметил «Малой».
Вооружённые силы Украины пользуются плохой погодой и с помощью беспилотников выслеживают ремонтно-эвакуационные группы, которые перемещают технику и вооружение, они предпринимают попытки атаковать их FPV-дронами.
«Мы прикрываем машины, используем РЭБ, главное — делать все быстро», — подчеркнул «Малой».
Ранее сообщалось, что на территории Курской области ВС РФ уничтожает технику НАТО. Российская армия ликвидировала 450 украинских военных и большое количество западной техники.
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