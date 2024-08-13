Российские бойцы захватили станцию Starlink во время штурма позиций ВСУ под Курском

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Российские бойцы из группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно заявлению военного ведомства, штурмовая группа мотострелков обнаружила боевиков ВСУ, засевших в лесополосе, благодаря разведке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После получения информации командование приняло решение о проведении штурма. В результате операции были уничтожены четверо украинских военнослужащих.
Минобороны также раскрыло данные о потерях ВСУ в Курской области: за минувшие сутки армия Украины понесла до 260 бойцов убитыми. С начала боевых действий в регионе с 6 августа, общее число потерь украинской стороны составило до 1610 солдат. Бои в приграничной зоне продолжаются.
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«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.
Минобороны также раскрыло данные о потерях ВСУ в Курской области: за минувшие сутки армия Украины понесла до 260 бойцов убитыми. С начала боевых действий в регионе с 6 августа, общее число потерь украинской стороны составило до 1610 солдат. Бои в приграничной зоне продолжаются.
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Елена Перлова