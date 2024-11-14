Штурм Купянска: ВС РФ закрепляются на окраинах города после прорыва обороны ВСУ

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Армия России закрепляется на окраинах Купянска Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.
«Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — заявил Ганчев.
По последним данным, десантники 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадились в Купянске. Они оперативно взяли опорный пункт ВСУ, откуда противник мог наблюдать и передавать данные о продвижении подразделений ВС РФ на данном направлении.
Взятие этого украинского опорника позволило на некоторое время обрубить связь со штабом командования ВСУ, из-за чего украинские военные, находившиеся в этом участке, лишились координации и дальнейших приказов и были уничтожены российскими силами.
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Элина Позднякова