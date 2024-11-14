ВС РФ начали штурм Купянска в Харьковской области

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Армия России начала штурм Купянска в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Украинские ресурсы эту информацию также подтверждают.
По данным военкоров, накануне днем после обеда две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово.
При этом украинские военные ресурсы писали, что в составе первой колонны были два многоцелевых транспортера легких бронированных, БМП и танк. При этом состав второй колонны неизвестен, так как она двигалась, когда уже было темно.
Тем временем украинские военные аналитики сообщают, что ВС РФ знают о своем успехе и пытаются уже выслать подкрепление.
По данным украинского ресурса Deep State, продвижение российских бойцов в районе Купянска сопровождалось активной десантной операцией. В городе идут ожесточённые бои за контроль над стратегическими точками.
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При этом украинские военные ресурсы писали, что в составе первой колонны были два многоцелевых транспортера легких бронированных, БМП и танк. При этом состав второй колонны неизвестен, так как она двигалась, когда уже было темно.
«Как минимум одна из МТ-ЛБ беспрепятственно доехала в район Сватовской улицы, в районе улицы Некрасова машину подбили, но успешно высадила полтора десятка российских бойцов, занявших ближайшие дома. Также на эту улицу севернее пробился и танк», — говорится в сообщении.
Тем временем украинские военные аналитики сообщают, что ВС РФ знают о своем успехе и пытаются уже выслать подкрепление.
По данным украинского ресурса Deep State, продвижение российских бойцов в районе Купянска сопровождалось активной десантной операцией. В городе идут ожесточённые бои за контроль над стратегическими точками.
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Элина Позднякова