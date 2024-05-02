Российские бойцы затрофеили редкую БМП ВСУ с секретным оборудованием под Авдеевкой

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Российские бойцы в зоне спецоперации смогли захватить редкую американскую боевую машину передовых и артиллерийских наблюдателей и передового авиационного наведения M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST) американского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казачий».
Этот экземпляр произведён на основе БМП M2 Bradley. Однако она отличается тем, что на его борту находится специальное электронное оборудование управления огнем артиллерии, в частности, 155-мм самоходными установками М109А6 Paladin. Также машина оборудована приборами обнаружения целей, лазерными дальномерами-целеуказателями и спутниковой навигацией.
Всего Украина получила четыре единицы М7. При этом для армии США их было изготовлено 55 штук.
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Элина Позднякова