Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

В селе Ясные Зори Белгородского района два мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, дрон осуществил сброс взрывных устройств на территорию сельхозпредприятия. Попавшие в зону поражения мужчина и женщина погибли на месте до приезда медиков.

Кроме того, пострадал еще один человек. Его доставили в городскую больницу №2 с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. В настоящий момент хирурги проводят ему операцию.

Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотников не Белгородскую область, в результате которой пострадал местный житель.

