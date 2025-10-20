Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
В селе Ясные Зори Белгородского района два мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон осуществил сброс взрывных устройств на территорию сельхозпредприятия. Попавшие в зону поражения мужчина и женщина погибли на месте до приезда медиков.
Кроме того, пострадал еще один человек. Его доставили в городскую больницу №2 с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. В настоящий момент хирурги проводят ему операцию.
Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотников не Белгородскую область, в результате которой пострадал местный житель.
