Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки

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Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ подготовили план скрытного подхода к селу Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны России.
По словам командира штурмовой роты Евгения, после составления плана был захвачен важный перекресток, а затем группы других подразделений обеспечила продвижение к населенному пункту.
До этого российские военные спасли мирных жителей ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые два месяца прятались в подвалах. Бойцы организовали спасательную операцию, эвакуировав семь человек из поселка Калиновка под Часовым Яром.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Огневые средства мы использовали очень разные, начиная от беспилотников разведывательных, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией», – раскрыл детали штурма военнослужащий.
До этого российские военные спасли мирных жителей ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые два месяца прятались в подвалах. Бойцы организовали спасательную операцию, эвакуировав семь человек из поселка Калиновка под Часовым Яром.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов