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Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки

Минобороны: бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка в ДНР
01 июля 2024, 06:05
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ подготовили план скрытного подхода к селу Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны России.
По словам командира штурмовой роты Евгения, после составления плана был захвачен важный перекресток, а затем группы других подразделений обеспечила продвижение к населенному пункту.

«Огневые средства мы использовали очень разные, начиная от беспилотников разведывательных, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией», – раскрыл детали штурма военнослужащий.



До этого российские военные спасли мирных жителей ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые два месяца прятались в подвалах. Бойцы организовали спасательную операцию, эвакуировав семь человек из поселка Калиновка под Часовым Яром.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде
30 июня 2024, 23:15

Фото: iStock//Leonid Ikan

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Канатово в Кировограде, сообщил РИА Новости координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.
Удар был нанесен вечером 30 июня. По словам Лебедева, объект используется украинскими военными как аэродром подскока для самолетов, организующих обстрелы территории Запорожской области и Крыма. На аэродроме расположены казармы, склады топлива и арсенал бомб и ракет советских времен.

19 апреля данный аэродром подвергли обстрелу. Ранним утром были зафиксированы удары, позже в сторону объекта направились восемь машин скорой помощи.

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#скорая помощь
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В Кропивницком в центре Украины прогремели взрывы
30 июня 2024, 22:28

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (ранее Кировоград) в центре Украины. Об этом пишет издание «Громадское».
Ранее в Кировоградском была объявлена воздушная тревога.

Также в воскресенье вечером сообщалось о взрывах в Киеве, где в 19:17 мск была объявлена воздушная тревога. Сначала взрывы слышали на окраине столицы, после чего мэр города Виталий Кличко объявил о работе ПВО. После этого мощный взрыв прогремел в Оболонском районе в северной части Киева.

Кроме того, на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове. Там российские войска ударили мощнейшей фугасной бомбой ФАБ-3000 по зданию «Новой Почты», инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок ВСУ.

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#взрыв
#украина
#обстрел
#вс рф
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Ребёнок погиб при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Гладков: ребёнок погиб, 4 человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
30 июня 2024, 22:09

Фото: iStock/AndrisBarbans

Четырёхлетняя девочка погибла при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что FPV-дрон атаковал легковой автомобиль около села Новое. В машине ехала семья из пяти человек: супруги, их маленькая дочь, а также бабушка с дедушкой.

От полученных ран скончался ребёнок. Остальные члены семьи получили ранения. В тяжёлом состоянии находится дедушка девочки – его госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. У остальных родственников наблюдаются осколочные ранения.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
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#всу
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Мощный взрыв прогремел в Киеве
Мощный взрыв произошёл в Оболонском районе Киева
30 июня 2024, 21:33

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв прогремел в Оболонском районе Киева. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.
По их словам, взрыв прогремел на севере украинской столицы. Туда направляются машины МЧС.

Ранее, в 19:17 мск, в Киеве, Киевской области и других областях страны была объявлена воздушная тревога. Тогда также сообщалось о взрывах в Киеве, был виден густой чёрный дым. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, сработала система ПВО.

После этого воздушная тревога была отменена. Однако произошёл повторный взрыв.

Ранее в сети появились кадры удара ВС РФ фугасной бомбой ФАБ-3000 по подконтрольному киевским властям населённому пункту Нью-Йорк в ДНР. В результате удара были ликвидированы до 60 бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
#взрыв
#удар
#обстрел
#сво
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UDJ: самолёты НАТО следят за воздушным пространством Украины
30 июня 2024, 21:13

Фото: iStock/VanderWolf-Images

За воздушным пространством Украины следят разведывательные самолёты дальнего обнаружения НАТО AWACS, находящиеся в небе над Польшей. Об этом сообщило британское издание UK Defence Journal.
Отмечается, что контроль, осуществляемый этими самолётами, по плану НАТО, способствует усилению присутствия Североатлантического альянса в регионе и отслеживанию активности российских войск.

Неназванный экс-служащий британских ВВС сообщил, что официально разведданные отправляются только странам НАТО. Однако известно, что они также предоставляются Украине, что позволяет ей намного быстрее реагировать на надвигающиеся атаки со стороны России.

По данным издания, эти самолёты регулярно патрулируют над Восточной Европой и регионом Балтийского моря с февраля 2022 года.

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#нато
#украина
#самолёты
#разведка
#небо
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Опубликованы кадры удара ФАБ-3000 ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
30 июня 2024, 21:11

Фото: iStock/Kamila Kozioł

ВС РФ нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 по месту дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР. Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео удара.


На кадрах виден мощный взрыв, произошедший в районе расположения командного пункта батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как сообщалось ранее, мощнейшая бомба, оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских военных, ликвидировала до 60 бойцов ВСУ и четыре автомобиля.

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#днр
#бомба
#обстрел
#удар
#сво
#вс рф
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Названа причина вспышки холеры на правом берегу Днепра
Сальдо: подрыв Каховской ГЭС стал причиной вспышки холеры в Херсоне
30 июня 2024, 20:33

Фото: iStock/SyhinStas

Вспышка холеры на правом берегу Днепра вызвана наводнением, спровоцированным подрывом ВСУ Каховской ГЭС и игнорированием ими санитарных норм. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что на левобережье Днепра проводится целый комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности. А вот на оккупированном украинскими войсками правобережье никто подобных работ не проводил.

По словам Сальдо, главными факторами вспышки холеры могли быть засорение русла реки телами убитых бойцов ВСУ, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений и отсутствие санитарного контроля на правобережье Херсонской области.

Ранее подпольщики из Херсона сообщили, что в регионе вспыхнула эпидемия холеры. По последним данным, 14 человек скончались, ещё свыше 100 госпитализированы. Заболевание распространялось преимущественно среди украинских бойцов.

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#херсонская область
#всу
#военные
#наводнение
#владимир сальдо
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В Киеве гремят взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
30 июня 2024, 19:57

Фото: iStock/RamonCast

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины гласят, что воздушная тревога была объявлена в Киеве в 19:17 мск.

После этого в украинской столице прогремели взрывы.

Также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения прямых переговоров с Россией. Единственный возможный вариант – это участие в переговорном процессе множества государств-посредников, создание мирного плана и его передача России.

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#киев
#воздушная тревога
#взрыв
#сво
#вс рф
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ВС РФ ударили ФАБ-500 по зданию «Новой Почты» в Харькове
Военкор Котенок: ВС РФ ударили ФАБ-500 по зданию «Новой Почты» в Харькове
30 июня 2024, 19:42

Фото: iStock/aapsky

Российские военные ударили по зданию «Новой Почты» в Харькове. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Подчеркнём, что Минобороны РФ не давало официальных комментариев по поводу данного удара.

Отмечается, что в здание ударила российская авиабомба ФАМ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). То есть, эта бомба способна самостоятельно корректироваться после сбрасывания с самолёта.

Котенок уточнил, что «Новая Почта» является одной из ключевых компаний, инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок украинских войск.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ с помощью бомбы ФАБ-3000 ударили по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР.

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#харьков
#обстрел
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