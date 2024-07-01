Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки

Вспышка холеры на правом берегу Днепра вызвана наводнением, спровоцированным подрывом ВСУ Каховской ГЭС и игнорированием ими санитарных норм. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.