Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши и Румынии

26 августа 2025, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Штурмовые группы группировки войск «Днепр» столкнулись в стрелковом бою с подразделениями ВСУ, укомплектованными поляками и румынами. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Зёма».