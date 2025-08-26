Российские десантники столкнулись в бою с наемниками из Польши и Румынии
Штурмовые группы группировки войск «Днепр» столкнулись в стрелковом бою с подразделениями ВСУ, укомплектованными поляками и румынами. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Зёма».
Он отметил, что моральный дух польских и румынских наемников находится на крайне низком уровне. По словам российского бойца, наемники участвуют в боевых действиях исключительно ради материального вознаграждения.
Ранее сообщалось, что новое подразделение наемников из Латинской Америки появилось в ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
