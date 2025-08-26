26 августа 2025, 09:15

Фото: Минобороны РФ

На всех участках фронта отмечается методичное продвижение российских войск при сохраняющейся попытке ВСУ контратаковать. Особенно тяжёлые бои идут в лесных районах западнее Волчанска, а также на Покровском и Угледарском направлениях. Артиллерия и авиация эффективно подавляют узлы сопротивления ВСУ, способствуя продвижению российских военных вглубь украинской обороны. О ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Угледарское направление Покровское направление Краснолиманское направление Константиновское направление



Сумская область

Харьковская область

Угледарское направление

Покровское направление

Краснолиманское направление

Константиновское направление