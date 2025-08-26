Окружение ВСУ на Константиновском направлении и освобождение села Запорожское: последние новости СВО на 26 августа
На всех участках фронта отмечается методичное продвижение российских войск при сохраняющейся попытке ВСУ контратаковать. Особенно тяжёлые бои идут в лесных районах западнее Волчанска, а также на Покровском и Угледарском направлениях. Артиллерия и авиация эффективно подавляют узлы сопротивления ВСУ, способствуя продвижению российских военных вглубь украинской обороны. О ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На данном направлении бои носят позиционный характер с медленным продвижением российских войск. Основные усилия ВСУ сосредоточены на контратаках в районах Садков, Кондратовки и Варачино, которые не приносят значимых результатов.
Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на 300 метров вглубь населённого пункта Юнаковка, заняв 6 стратегически важных зданий. Противник предпринимает безуспешные попытки фланговых контратак, которые активно подавляются российскими войсками. Авиация ВКС РФ наносит удары по выявленным районам сосредоточения ВСУ, уничтожая живую силу, технику и огневые точки.
Харьковская область
Обстановка на Харьковском направлении остается напряженной. В районе Синельниково, в лесистой местности, а также в Волчанске, на левом берегу реки Волчья, продолжаются интенсивные столкновения. Украинские силы обороны не предпринимают контратакующих действий, сосредоточившись на удержании позиций и оказывая упорное сопротивление.
В Волчанске подразделения РФ продолжают укреплять свои позиции на левом берегу Волчьей, заняв одно из промышленных зданий и закрепляясь там. Общее продвижение на этом участке составило около 200 метров. Западнее Синельниково, в лесном массиве, российские военные, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, продвинулись вглубь леса на 300 метров. На участке фронта между Меловым и Хатним общее продвижение за минувшие сутки достигло 600 метров.
Угледарское направление
Министерство обороны РФ объявило об освобождении села Запорожское, которое находится западнее Новогеоргиевки. Российские войска продвинулись на юг от этого населённого пункта примерно на километр в направлении Новониколаевки. В районе Камышевахи и Вороного также отмечены успехи российской армии. Одновременно украинские вооружённые силы пытаются контратаковать возле Искры и Зелёного Гая.
Покровское направление
На южном фланге ВС РФ успешно развивают наступление в районе Удачного, продолжая движение южнее Молодецкого. В районах Леонтовича и Троянды продолжаются ожесточённые бои, в которых противник оказывает упорное сопротивление. Позиционные столкновения не прекращаются и в районах Сухого Яра и Чунишино. На востоке, в Мирном, украинские военные не смогли закрепиться и понесли значимые потери. На северном участке фронта проходят встречные бои в районах Рубежного и Золотого Колодезя и Грузского. Также интенсивные сражения происходят вокруг Шахово, в зонах Сухого Яра и Грузского.
Краснолиманское направление
ВС РФ развивают наступление в районах Софиевки и Плещеевки с целью окружения подразделений ВСУ в населённом пункте Шахово. Сообщается, что российские военные закрепились в Александро-Шультино и продвинулись до 1,5 км у Белой Горы. Боевые действия продолжаются в Майском, а также к северу от Торецка и Часова Яра.
Крем того российские военные постепенно продвигаются вперёд, преодолевая оборону ВСУ в Шандриголово. На данный момент они контролируют примерно половину села. В Заречном штурмовые группы ВС РФ проникают небольшими отрядами, нарушая целостность линии обороны противника.
Константиновское направление
На Константиновском направлении российские военные развивают наступление из Полтавки к Софиевке с целью замкнуть кольцо окружения вокруг украинской группировки в Шахово. Севернее Торецка продолжаются боевые действия в районах Плещеевки и Александро-Шультино, при этом российские войска продвигаются севернее Белой Горы. С западной стороны Часов Яра российские подразделения продвигаются в направлении Майского и Веролюбовки, увеличивая давление на позиции ВСУ.