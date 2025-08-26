Алаудинов: Серебрянское лесничество почти полностью зачистили от ВСУ
Серебрянское лесничество в ЛНР практически полностью зачищено от подразделений ВСУ. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По его словам, этот район был зоной интенсивных боевых действий — противник постоянно направлял туда свои силы. Алаудинов добавил, что российские военнослужащие завершают работу, дочищая отдельные участки.
Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.
Ранее российский боец рассказал, что ВСУ поджигают позиции в ЛНР, чтобы покинуть Серебрянское лесничество. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
