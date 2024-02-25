ВСУ отошли на окраину Ласточкино под Авдеевкой

Фото: iStock/Anna_Anikina
Украинские войска отошли на западную окраину Ласточкино, находящегося западнее Авдеевки. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Днём ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Решение о покидании своих позиций украинские военные приняли из-за возникшей угрозы их флангам и маршрутам.
Лиховой рассказал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции.
Напомним, что 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки, северного пригорода Донецка.
Читайте также:
«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино, западнее Авдеевки
Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв
ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
Лиховой рассказал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции.
Читайте также:
«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино, западнее Авдеевки
Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв
ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
Анастасия Чинкова