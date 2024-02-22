Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении

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В пресс-службе Минобороны РФ сообщили в четверг, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных Сил Украины на краснолиманском направлении.
Полет прошел в обычном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ) и вернулись на базу.
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Артем Кузьмин