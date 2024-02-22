Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский взял под контроль армию и принимает решения, руководствуясь политическими мотивами, а не военной ситуацией, поэтому в будущем украинские войска будут часто отступать, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и политолог Спиридон Килинкаров в беседе с «URA.RU».