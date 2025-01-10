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Бойцы российской армии вытеснили подразделения ВСУ из третьего и четвертого цехов огнеупорного комбината в Часов Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным «Чукча», его слова приводит ТАСС.
По его словам, десантники 98-й дивизии начали год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. На сегодняшний день бойцы ВС РФ штурмуют вражеские позиции в промзоне на юго-восточной стороне комбината.
По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.
Так, «Чукча» отметил, что начало 2025 года стало для украинских военных неудачным в микрорайоне «Северный». Штурмовики отряда «Русь» 88-й РДБр «Эспаньола» при поддержке снайперов и бойцов 200-й мотострелковой бригады вытеснили вражеские подразделения уже с большей части территории района, а также захватили 4-й цех Часовоярского комбината.
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«Заняв плацдармы на обоих направлениях и успешно наступая с них, нашим войскам удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех», — рассказал российский боец.
По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.
Так, «Чукча» отметил, что начало 2025 года стало для украинских военных неудачным в микрорайоне «Северный». Штурмовики отряда «Русь» 88-й РДБр «Эспаньола» при поддержке снайперов и бойцов 200-й мотострелковой бригады вытеснили вражеские подразделения уже с большей части территории района, а также захватили 4-й цех Часовоярского комбината.
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Элина Позднякова