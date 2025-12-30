Российские дроны уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области

30 декабря 2025, 07:14

Фото: iStock/NiseriN

Операторы FPV-дронов из подразделения беспилотных систем группировки «Север» успешно атаковали несколько групп украинских военных в районе Иволжанского, Сумская область. Об этом пишет РИА Новости.