Российские дроны уничтожили несколько групп ВСУ в Сумской области
Операторы FPV-дронов из подразделения беспилотных систем группировки «Север» успешно атаковали несколько групп украинских военных в районе Иволжанского, Сумская область. Об этом пишет РИА Новости.
Во время воздушной разведки с помощью БПЛА «Орлан-30» удалось выявить передвижение украинских бойцов в лесистой местности. Для уничтожения обнаруженных целей использовали ударные FPV-дроны. Военные продолжили активные действия, обеспечивая продвижение штурмовых групп российских сил вглубь позиций противника по всей линии фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
