В МИД сообщили о готовности России к результативным переговорам по Украине

Захарова: РФ готова к результативным переговорам по Украине и не отказывается от них
Россия не отказывается от эффективных и результативных переговоров по Украине. Напротив, она готова к ним. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российское руководство традиционно подчёркивает открытость к переговорному процессу и контактам, которые приведут к реальному эффекту и результату. Захарова добавила, что сейчас ответственные за переговоры по Украине (с американской стороны) полностью сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке.
«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — подчеркнула Захарова.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Российский лидер ранее не раз подчёркивал, что Москва выступает только за долгосрочное урегулирование. Оно возможно после устранения первопричин конфликта, включая угрозы от расширения НАТО и притеснение русскоязычного населения Украины.