В МИД сообщили о готовности России к результативным переговорам по Украине

06 мая 2026, 04:42

Захарова: РФ готова к результативным переговорам по Украине и не отказывается от них

Россия не отказывается от эффективных и результативных переговоров по Украине. Напротив, она готова к ним. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





По её словам, российское руководство традиционно подчёркивает открытость к переговорному процессу и контактам, которые приведут к реальному эффекту и результату. Захарова добавила, что сейчас ответственные за переговоры по Украине (с американской стороны) полностью сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке.





«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — подчеркнула Захарова.