Разведка прослушивает телефоны колумбийских наемников в зоне СВО
Заместитель командира роты РЭР 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Топаз» сообщил, что российская радиоэлектронная разведка перехватывала общение колумбийских наемников через мобильную связь и радиостанции. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, иностранцы во время разговоров называли расположение складов, число людей и пути передвижения. «Топаз» отметил, что перевод перехвата помог установить происхождение группы. Разведчики сделали вывод, что на участке действует отдельное подразделение из Колумбии. Офицер добавил, что многие бойцы приехали ради денег. По его оценке, уровень подготовки у них низкий, а мотивация к участию в боях слабая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
