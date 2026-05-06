Выяснилось о попытке украинских мошенников атаковать журналиста Соловьева и певца Shaman
Украинские мошенники попытались атаковать ряд российских знаменитостей, включая журналиста Владимира Соловьева и певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова.
Блогеры заявили, что в преддверии 9 Мая активизировались телефонные мошенники, действующие с территории Украины. В этот период времени их атаки становятся персонализированными и направленными на публичных людей. Главная цель злоумышленников — спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения и их аудиторию.
«Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам. Среди тех, на кого была направлена атака: Владимир Соловьев, Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов и другие», — говорится в сообщении.Кузнецов и Столяров добавили, что подобные попытки давления и дезинформации могут участиться. Как правило, мошенники представляются сотрудниками различных служб, включая государственные. Чтобы не стать жертвой аферистов, не следует доверять звонкам и сообщениям с неизвестных номеров и передавать им личные данные.