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Российские хакеры взломали телефон начинающего снайпера Вооруженных сил Украины Юлии Бондарь. Об этом пишет «Общественная служба новостей» со ссылкой на украинские Telegram-каналов.
В нем помимо прочего нашли фотографии наемников из Финляндии.
Ранее появилась информация о присутствии финских офицеров на базе подготовки снайперов под Купянском в Харьковской области. Подтверждение этому факту было обнаружено в файлах на телефоне украинской снайперши.
На YouTube-канале Duran британский эксперт Александр Меркурис ранее заявил, что наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Донбассе вызвало панику на Западе.
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Ранее появилась информация о присутствии финских офицеров на базе подготовки снайперов под Купянском в Харьковской области. Подтверждение этому факту было обнаружено в файлах на телефоне украинской снайперши.
На YouTube-канале Duran британский эксперт Александр Меркурис ранее заявил, что наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Донбассе вызвало панику на Западе.
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Артем Кузьмин