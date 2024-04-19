ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска

Вооруженные силы Украины смогли взломать терминалы спутниковой связи Starlink с целью обхода территориальных ограничений на работу устройств и их использования без абонентской платы. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в разговоре с ТАСС.