ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска

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Вооруженные силы Украины смогли взломать терминалы спутниковой связи Starlink с целью обхода территориальных ограничений на работу устройств и их использования без абонентской платы. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в разговоре с ТАСС.
После тщательного анализа спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ «Баба Яга» стало понятно, что украинские войска смогли внести серьезные изменения в конструкцию терминала и в программное обеспечение.
Кузякин указал, что украинские войска используют спутниковый интернет Starlink для управления и корректировки своих дронов. Имеются в виду тяжелые дроны, такие как «Баба Яга».
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«Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi», — заявил собеседника издания.
Кузякин указал, что украинские войска используют спутниковый интернет Starlink для управления и корректировки своих дронов. Имеются в виду тяжелые дроны, такие как «Баба Яга».
«Это большой гражданский мультироторный сельскохозяйственный дрон, переделанный под боевое применение. Дрон может нести до трех 82-мм мин и используется как ночной бомбардировщик. На него устанавливается тарелка спутниковой связи Starlink, обеспечивающая интернет-соединение между летящим дроном и оператором», — рассказал глава ЦКБР.Ранее Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак