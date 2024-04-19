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ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска

ЦКБР: ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы бесплатно пользоваться интернетом
19 апреля 2024, 03:33
Фото: istock / Oleksii Kononenko

Фото: istock / Oleksii Kononenko

Вооруженные силы Украины смогли взломать терминалы спутниковой связи Starlink с целью обхода территориальных ограничений на работу устройств и их использования без абонентской платы. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в разговоре с ТАСС.
После тщательного анализа спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ «Баба Яга» стало понятно, что украинские войска смогли внести серьезные изменения в конструкцию терминала и в программное обеспечение.

«Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi», — заявил собеседника издания.


Кузякин указал, что украинские войска используют спутниковый интернет Starlink для управления и корректировки своих дронов. Имеются в виду тяжелые дроны, такие как «Баба Яга».

«Это большой гражданский мультироторный сельскохозяйственный дрон, переделанный под боевое применение. Дрон может нести до трех 82-мм мин и используется как ночной бомбардировщик. На него устанавливается тарелка спутниковой связи Starlink, обеспечивающая интернет-соединение между летящим дроном и оператором», — рассказал глава ЦКБР.
Ранее Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей
Гладков: ПВО сбила в Белгородской области 25 воздушных целей
19 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / chameleonseye

Система противовоздушной обороны сбила 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, в результате атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.
До этого сообщалось, что ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
#Вячеслав Гладков
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#пво
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Украина отказалась исполнять просьбы США о прекращении атак на объекты в России
The Economist: Украина проигнорировала просьбу США по атакам дронов на Россию
19 апреля 2024, 01:02

Фото: Минобороны РФ

Украинское руководство продолжает отказываться от исполнения просьб со стороны Соединенных Штатов, которые призывают Киев перестать атаковать объекты инфраструктуры, находящиеся на территории РФ. Об этом сообщил британский журнал Economist.
«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — отмечает автор материала.
Как заявил источник издания в украинской разведке, еще не было распоряжений по поводу снижения интенсивности ударов Вооруженными силами Украины. Информагентство также отмечает, что в последнюю неделю Киев воздерживался от атак на объекты нефтяной промышленности в России.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#советы
#украина
#журнал
#киев
#рф
#всу
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В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность
19 апреля 2024, 00:10

Фото: istock / Photoboyko

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за вечер объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Телеграм-канале мэрии.
До этого опасность была объявлена в 22:59 мск. Вместе с этим, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
#всу
#рф
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В Подмосковье договорились создать пансионат для участников СВО
18 апреля 2024, 22:03

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская и руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова договорились о совместной работе. Оно будут помогать участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«На встрече мы с Мариной Анатольевной договорились о необходимости создания специального пансионата для участников СВО. Например, когда военнослужащие возвращаются домой после тяжёлого ранения, многие не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие, а им нужны особый уход и забота. Мы должны учитывать это», – поделилась Фаевская.
Подписанное соглашение предусматривает обмен информацией о нарушениях прав граждан, помощь и поддержку военнослужащим и ветеранам боевых действий, их семьям, а также правовое просвещение участников специальной военной операции.

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#московская область
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На Украине не придумали запасной план при отсутствии помощи со стороны США
Кулеба: У Киева нет плана Б при отсутствии помощи со стороны США
18 апреля 2024, 21:55

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не рассматривает альтернативного плана в случае отсутствия поддержки со стороны США и надеется на успешную реализацию имеющегося плана А.
«Я всегда говорил, что у нас нет необходимости в плане Б, потому что план А предполагает полноценное согласование решений, а не какие-то частичные варианты. Я передал госсекретарю Энтони Блинкену, что у нас нет альтернативного плана, и должен сработать план А», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что в случае отказа США оказывать помощь Украине, Киев планирует обратиться к странам «Большой семерки» (G7) по «плану Б».

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#пво
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Украина открыла огонь по Токмаку из РСЗО
Рогов: Вооруженные силы Украины открыли огонь по Токмаку
18 апреля 2024, 21:27

Фото: istockphoto / vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
Он уточнил, что для обстрела города украинские военные используют реактивные системы залпового огня (РСЗО). Рогов также добавил, что в Токмаке действуют российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Пока нет информации о разрушениях и пострадавших в результате удара по городу.

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#пво
#рогов
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В Харьковской области взорвался трубопровод
18 апреля 2024, 20:41

Фото: iCost/RamonCast

В Харьковской области взорвался трубопровод, пишет украинское издание «Страна».
По данным издания, в радиусе 40 метров от места взрыва даже начал плавиться асфальт, а столб пламени достиг высоты около 70 метров. В сообщении также прикреплены два видеофрагмента, на которых виден интенсивный пожар.

Издание не указывает точное местоположение поврежденного трубопровода и причину происшествия.

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Военкор Татаринов: Штурмовая группа ВСУ погибла на минах из-за своего командира
18 апреля 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Командир штурмовой бригады Вооружённых сил Украины капитан Андрей Стефанюк стал виновником гибели своего подразделения. Он завёл солдат на минные поля.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале военный корреспондент Руслан Татаринов. Он отправил штурмовиков ВСУ на верную смерть, приказав переходить минное поле. За это уроженец Ивано-Франковска поплатился и сам. Он погиб в результате взрыва, так же как и множество бойцов из его бригады.

Минные поля не раз становились непреодолимым препятствием на пути украинской армии. Во время летнего контрнаступления, так широко разрекламированного и закончившегося полной неудачей, части ВСУ из-за плотности минных полей на подступах к российским рубежам часто даже не могли добраться до первой линии российской обороны.

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#взрыв
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Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США
Политолог Перенджиев: США постараются передать оружие Киеву к лету
18 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал предположение о том, что США постараются как можно скорее передать оружие Украине.
Он добавил, что возможно сделать это Штаты смогут в начале лета.

«Я думаю, предназначенную для ВСУ военную технику и ракеты передадут в июне. Они будут ускорять этот момент, понимая, что лето — самое благоприятное время для ведения боевых действий. Сейчас инициатива за ВС РФ, значит, дальше мы будем выступать, тем более летом. Так что США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.

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