Российские инженеры каждое утро разминируют окраины Волчанска

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Российские инженеры группировки войск «Север» каждое утро разминируют дороги, ведущие в Волчанск, поскольку по ночам их дистанционно минируют ВСУ. Об этом инженер с позывным «Внук» рассказал в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что каждый день инженеры проходят десятки километров, разминируя дороги. ВСУ ежедневно производят минирование с помощью миномёта или беспилотников «Баба-Яга».
По словам «Внука», украинские войска знают большую часть дорог в окрестностях Волчанска, поэтому каждый выход инженеров сопряжён с серьёзным риском. К тому же, в небе всегда дежурят разведывательные и ударные БПЛА, которые либо поражают цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии.
В самом Волчанске инженеры также разминируют территорию и при этом сами минируют подходы к российским позициям.
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По словам «Внука», украинские войска знают большую часть дорог в окрестностях Волчанска, поэтому каждый выход инженеров сопряжён с серьёзным риском. К тому же, в небе всегда дежурят разведывательные и ударные БПЛА, которые либо поражают цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии.
В самом Волчанске инженеры также разминируют территорию и при этом сами минируют подходы к российским позициям.
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Анастасия Чинкова