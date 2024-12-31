Российские «Искандеры» разнесли колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области

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Российские войска нанесли прицельный удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, двигавшейся в сторону огневых позиций в Херсонской области. Для атаки использовался опреативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».
Об этом сообщил телеграм-канал Lostarmour, сопроводив пост соответствующей видеозаписью. Съёмку удалось провести благодаря средствам объективного контроля. Для поражения техники американского производства использовались несколько ракет с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью. Мощным ударом вражеская колонна была буквально снесена с лица земли.
Американские РСЗО M142 HIMARS являются высокомобильными артиллерийскими системами, способными наносить удары на дальность до 80 километров при использовании стандартных реактивных снарядов. Если же установки оснащены оперативно-тактическими ракетами ATACMS, дальность стрельбы возрастает до 300 километров.
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Александр Бойцов