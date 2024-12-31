ВС РФ ударили по военному аэродрому и предприятию ВПК на Украине

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Российские войска во вторник утром нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, которое производит пороховые заряды для нужд ВСУ. О поражении всех этих объектов сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса наносился высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками. В результате удара цель была достигнута, все объекты поражены.
Ранее в этот день украинские СМИ писали о серии взрывов, прогремевших в Киеве и Киевской области. Позднее сообщалось о повторных ударах в столице. Также указывалось на взрывы в Шостке Сумской области.
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Анастасия Чинкова