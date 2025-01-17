Российские «Искандеры» разнесли учебный центр ВСУ в авиаколледже в Кривом Роге

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Российские ракетные комплексы «Искандер» уничтожили учебный центр ВСУ в авиаколледже в Кривом Роге. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что в украинском городе зафиксировал мощный прилёт по учебному центру ВСУ, который располагается в социальном объекте, не используемом по назначению.
По данным канала, удар был произведён по зданию Криворожского авиационного колледжа. Всего в здание попали две ракеты «Искандера».
В результате ударов здание получило сильные повреждения. Сообщается об обрушении части крыши и стены и появлении большой трещины через весь фасад.
В настоящее время неизвестно, сколько украинских боевиков было ликвидировано этом ударом.
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По данным канала, удар был произведён по зданию Криворожского авиационного колледжа. Всего в здание попали две ракеты «Искандера».
В результате ударов здание получило сильные повреждения. Сообщается об обрушении части крыши и стены и появлении большой трещины через весь фасад.
В настоящее время неизвестно, сколько украинских боевиков было ликвидировано этом ударом.
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Анастасия Чинкова