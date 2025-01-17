ВС РФ освободили более 60% изначально занятой ВСУ территории Курской области

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Армия России освободила 63,2% территории Курской области от изначально занятой противником при вторжении в российское приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе отражения операции ВСУ под Курском.
По данным ведомства, армия России наступает по всем направления в Курской области, а противник несет тяжелые потери и вынужден отступать, несмотря на все новые резервы.
Там отметили, что с начала января текущего года бойцы группировки «Север» освободили Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
В январе противник потерял в Курской области более 5,6 тысяч военных и большое число техники, в том числе западного производства.
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«Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км)», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Там отметили, что с начала января текущего года бойцы группировки «Север» освободили Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
В январе противник потерял в Курской области более 5,6 тысяч военных и большое число техники, в том числе западного производства.
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Элина Позднякова