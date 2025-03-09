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Российские «Искандеры» уничтожили два штаб ВСУ в Судже — видео

Российские войска нанесли удар «Искандерами» по штабам ВСУ в Судже
Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российские военные, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», нанесли удар по штабам ВСУ в Судже, где располагалось командование украинской группировки. В результате атаки оба здания были уничтожены до основания.
Эксклюзивными кадрами мощного удара российских ракет поделилась обозреватель телеграм-канала «Оптимистка в штатском». Подчёркивается, что украинское командование сделало место дислокации военачальников подразделений ВСУ частные дома. Так что вполне резонно предположить, что атаке предшествовало получение выверенных данных разведки.

Автор публикации отмечает, что районный центр Суджа в Курской области является ключевым опорным пунктом украинской группировки, вторгшейся в пределы российского региона. Части Вооружённых сил РФ уже зачистили окрестности и приступили к штурму города. Освобождён, в частности, супермаркет «Пятёрочка», ставший знаменитым благодаря многочисленным селфи солдат ВСУ. Бои за Суджу продолжаются.




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МО: Войска ВС РФ освободили два села по обе стороны границы в Курской области
09 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили село Лебедевка в приграничном районе Курской области. Практически одновременно части войсковой группировки «Север» мощным коротким ударом выбили противника из хутора Новенькое, который находится уже по ту сторону границы — в Сумской области Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Оба населённых пункта находятся под полным контролем солдат армии России, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ранее стало известно, что украинские войска оказались фактически в огневом мешке в районе села Малая Локня на территории Курской области. Переход этого крупного поселения под контроль российских войск — лишь вопрос времени. Известно, что ВСУ потеряли уже две трети территорий, захваченных ими сразу после вторжения в российский регион.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики.

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Российские войска освободили три населённых пункта в ДНР, Курской и Сумской областях
ВС РФ освободили Константинополь в ДНР и Новенькое в Сумской области
09 марта 2025, 13:26

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска освободили Константинополь в Донецкой Народной Республике, хутор Новенькое в Сумской области и село Лебедевка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что Константинополь был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Восток», в результате их активных наступательных действий.

Бойцами подразделения войск «Север» был освобождён хутор Новенькое в Сумской области.

Также сообщается, что военные того же подразделения в ходе успешных наступательных действий вернули контроль над населённым пунктом Лебедевка в Курской области.

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#вс рф
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#днр
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#военные
#контроль
#сво
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Зеленского «де-факто отстранили от власти» на переговорах с США, пишет «Царьград»
09 марта 2025, 13:14

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского «де-факто отстранили от власти», на что указывает состав делегации от Украины, которая отправится на переговоры с США в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание «Царьград».
Отмечается, что Зеленский не поедет на встречу с американской делегацией. Интересы Украины будут отстраивать глава офиса политика Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига, глава Минобороны страны Рустем Умеров и другие чиновники.

Однако издание подчёркивает, что за спиной Зеленского есть человек, который сможет подписать все необходимые документы – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Глава киевского режима пытается оказывать давление на делегацию Украины, однако он отказался отстранён от переговоров с США и оказался «в вынужденном изгнании».

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Украинские БПЛА впервые атаковали объект на территории Чувашии
БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в столице Чувашии Чебоксарах
09 марта 2025, 13:07

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Украинский беспилотник обнаружен на территории реконструируемой нефтеперерабатывающей базы в Чебоксарах. Это первый случай, когда ВСУ попытались атаковать объект на территории Чувашии.
О происшествии в своём телеграм-канале сообщил глава региона Олег Николаев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Объём повреждений наземной инфраструктуры уточняется, но на первый взгляд кажется незначительным. Николаев подчеркнул, что нефтебаза находится в стадии восстановления.

«Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал руководитель республики.

Он также подчеркнул, что на фоне работ, проводимых на объекте нефтяной инфраструктуры, ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб.

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ВС РФ вернули контроль над промзоной на окраине курской Суджи
09 марта 2025, 12:55

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска вернули контроль над промзоной на окраине Суджи в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время бойцы ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений.

По данным канала, утром 9 марта российскими военными были зачищены несколько населённых пунктов, включая Косицу. В Черкасском Поречном в плен сдалось несколько десятков боевиков ВСУ. Сейчас активные боевые действия продолжаются в Малой Локне и Мартыновке, где, по предварительным данным, украинские военные пытаются оказывать сопротивление и не покидают позиции.

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