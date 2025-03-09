Российские «Искандеры» уничтожили два штаб ВСУ в Судже — видео

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov
Российские военные, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», нанесли удар по штабам ВСУ в Судже, где располагалось командование украинской группировки. В результате атаки оба здания были уничтожены до основания.
Эксклюзивными кадрами мощного удара российских ракет поделилась обозреватель телеграм-канала «Оптимистка в штатском». Подчёркивается, что украинское командование сделало место дислокации военачальников подразделений ВСУ частные дома. Так что вполне резонно предположить, что атаке предшествовало получение выверенных данных разведки.
Автор публикации отмечает, что районный центр Суджа в Курской области является ключевым опорным пунктом украинской группировки, вторгшейся в пределы российского региона. Части Вооружённых сил РФ уже зачистили окрестности и приступили к штурму города. Освобождён, в частности, супермаркет «Пятёрочка», ставший знаменитым благодаря многочисленным селфи солдат ВСУ. Бои за Суджу продолжаются.
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Автор публикации отмечает, что районный центр Суджа в Курской области является ключевым опорным пунктом украинской группировки, вторгшейся в пределы российского региона. Части Вооружённых сил РФ уже зачистили окрестности и приступили к штурму города. Освобождён, в частности, супермаркет «Пятёрочка», ставший знаменитым благодаря многочисленным селфи солдат ВСУ. Бои за Суджу продолжаются.
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Александр Бойцов