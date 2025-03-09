Военный блогер Подоляка: В курской Судже всю ночь велись упорные бои

Группа военнослужащих из состава 23-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен неподалёку от села Комар, что на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. В их числе были не только рядовые и сержанты, но и один офицер.