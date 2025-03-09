Военный блогер Подоляка: В курской Судже всю ночь велись упорные бои

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На протяжении всей ночи 9 марта в районном центре Суджа Курской области и окрестностях шли бои. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
В своём телеграм-канале он написал, что подразделения Вооружённых сил РФ пытаются продвигаться к центру города. Однако противник продолжает оказывать упорное сопротивление, которое нарастает по мере приближения российских военных к центральным улицам и площадям.
На второй день наступления сопротивление частей ВСУ кратно усиливалось, поэтому развить первоначально достигнутый успех зачастую не удавалось, подчеркнул блогер. Он также рассказал, что украинцы пытались отбросить российские войска от трассы на Гончаровку, однако сделать это им не удалось.
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«В принципе, так и должно было быть. Как мы помним, во время предыдущих удачных прорывов в сентябре и октябре 2024 года, первые сутки были самыми важными с точки зрения достижения результата», — отмечает Подоляка.
На второй день наступления сопротивление частей ВСУ кратно усиливалось, поэтому развить первоначально достигнутый успех зачастую не удавалось, подчеркнул блогер. Он также рассказал, что украинцы пытались отбросить российские войска от трассы на Гончаровку, однако сделать это им не удалось.
«Других попыток контратак за ночь не было», — заключил Подоляка.
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Александр Бойцов