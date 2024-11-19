ВС РФ формируют новый огневой мешок для ВСУ на Сватовско-Кременском участке

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Группировке ВСУ восточнее Ямполовки на Сватово-Кременском направлении угрожает окружение. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, украинское командование уже не в состоянии качественно снабжать и обеспечивать подразделения ВСУ в данном районе из-за плотного огневого воздействия российских сил.
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Элина Позднякова