Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки российских территорий с помощью беспилотников. На линии фронта ВСУ пытались перейти в наступление на нескольких участках, но российские бойцы сдерживают противника и вынуждают украинскую группировку отойти на прежние позиции. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться ВС РФ.