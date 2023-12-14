Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом следует из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские военные могут дойти до границы с Польшей. Это произойдёт, если западные страны не прекратят финансировать украинскую сторону. Однако есть и другие причины, которые перечислил американский полковник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова