Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. Об этом пишет РИА Новости.
«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже «на оттяжку». Отправили три «восьмерки», двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — «двухсотые» (погибшие). Через пару дней отправили еще три группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек «трехсотых» (раненых), остальные — «двухсотые», — сказал собеседник агентства.
Пленный добавил, что их подготавливали к штурму всего месяц, после чего кинули в бой без разведки.
Читайте также:
Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группировку ВСУ
Диана Аванесян