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Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

Пленный Матвиенко: За три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пять
15 декабря 2023, 06:24
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. Об этом пишет РИА Новости.
«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже «на оттяжку». Отправили три «восьмерки», двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — «двухсотые» (погибшие). Через пару дней отправили еще три группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек «трехсотых» (раненых), остальные — «двухсотые», — сказал собеседник агентства.

Пленный добавил, что их подготавливали к штурму всего месяц, после чего кинули в бой без разведки.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ
МО: Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ
15 декабря 2023, 06:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

Разведчики группировки ВС РФ «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет 120-мм миномета «Сани» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что разведчики получили информацию о прибытии командного состава одного из подразделений ВСУ на передовую, после чего дроны-разведчики зафиксировали передвижение автомобиля с украинским офицерским составом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
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#всу
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#минобороны
#запад
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Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
МО РФ: Сапёры ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
15 декабря 2023, 04:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Сапёры ВДВ ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов под Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Инженерно-саперные подразделения Ивановских десантников ежедневно ведут тяжелую и кропотливую работу по разминированию освобожденных территорий в районе Артемовска», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что под постоянной угрозой сапёры ВС РФ тщательно обследуют занятые опорные пункты ВС Украины и дороги, по которым осуществляется подвоз материальных средств, на предмет мин, взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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РИА Новости: Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группировку ВСУ
15 декабря 2023, 03:06

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Самоходные гаубицы «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск ВС РФ «Запад» по наводке российских беспилотников уничтожили бронегруппу Вооружённых сил Украины (танк и две БМП) на Купянском направлении СВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ», — поведал журналистам командир одного из артиллерийских  расчётов «Акаций» с позывным «Ока».

В настоящее время 617 тысяч военнослужащих находятся в зоне проведения спецоперации на территории Украины, рассказал ранее президент России. Он также сообщил, что участие в военных действиях принимают 244 тысячи человек из числа мобилизованных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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«Страна.ua»: В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
15 декабря 2023, 01:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинские власти.
«Взрывы в Хмельницкой области», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.

Уточняется, что в регионе сработала система ПВО.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
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Политолог Марков: Реальное командование ВСУ находится на базе в Висбадене
14 декабря 2023, 23:14

Политолог Сергей Марков заявил, что реальное командование ВС Украины находится на американской базе в Висбадене. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Зеленский прибыл на военную базу США в Висбадене, там находится реальное стратегическое руководство украинской армией. А Генштаб ВСУ в бункере под Киевом тактически выполняет те приказы, которые принимают генералы», — говорится в публикации.

Марков добавил, что истинная цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Германии неизвестна. Эксперт допустил, что «генералы Пентагона», находящиеся в Висбадене, решили поделиться с Зеленским деталями тактики ВСУ на 2024 год.

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Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта

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#украина
#сво
#всу
#зеленский
#рф
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Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта
14 декабря 2023, 22:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, для Киева и его партнёров на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация. Об этом он написал в своей статье для Foreign Affairs.
«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя», — говорится в публикации.

Кулеба добавил, что если бы достижения в вооружённом конфликте на Украине измерялись цифрами, ВСУ бы уже проиграли, признав численные преимущества российской стороны.

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#украина
#киев
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В Германии заявили, что РФ намерена продолжать СВО до конца 2026 года
Bild: Россия хочет установить контроль над городами Харьков, Запорожье и Днепр
14 декабря 2023, 22:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия будет продолжать специальную операцию до 2026 года и планирует до ее завершения захватить Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники в немецкой разведке.
«До конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области», - гласит статья.

При этом до конца 2026 года Россия планирует совершать наступательные действия далее на запад до Днепра, установив контроль над значительной частью Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе над городами Харьков, Днепр и Запорожье.

А вот на Херсонском направлении, согласно материалам газеты, ВС РФ будут удерживать оборонительные позиции по Днепру. Там они не планируют наступать на правый берег на Херсон или Одессу.

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В Киеве спрогнозировали масштабное отступление ВСУ из-за снарядного голода
Киевский эксперт Бортник: ВСУ отступят с позиций из-за снарядного голода
14 декабря 2023, 22:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия будет вынуждена отступить с занимаемых позиций на следующую линию обороны, чтобы окончательно не развалить фронт. Такое заявление сделал киевский политолог Руслан Бортник.
«Нам придется отойти на новые рубежи. Скорее всего, если мы не получим расширенных пакетов американской помощи, то нам придется отойти. А знаешь, что самое болезненное? Нам придется оставить плацдармы на южном фронте», — заявил Бортник в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию не получится исправить даже тотальной мобилизацией. Массовый призыв только усугубит положение в стране, а также поспособствует усилению раскола седи населения.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Украине, возможно, стоит подумать и отказаться от притязаний на Крым и другие территории, которые перешли в состав России.

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В США заявили, что Зеленскому стоит рассмотреть сдачу Крыма
Адмирал Ставридис: Зеленскому стоит рассмотреть сдачу Крыма
14 декабря 2023, 21:07

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украине, возможно, стоит подумать и отказаться от притязаний на Крым и другие территории, которые перешли в состав России. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в своей колонке для агентства Блумберг.
«Кажется маловероятным, что украинские силы могут изгнать Россию из значительной части в настоящее время оккупированной части страны. Возможно, Зеленский мог бы рассмотреть временную или даже постоянную сдачу Крыма и "сухопутного моста", соединяющего его с Россией, в обмен на согласие с членством Киева в ЕС и Организации Североатлантического договора», - написал Ставридис.

Однако он отметил, что подобные решения должны приниматься гражданами Украины, при этом такое соглашение было бы похоже на сценарий окончания Корейской войны.

Ставридис также подчеркнул, что даже при продолжении помощи от западных стран, Украина, возможно, сможет продержаться еще год, однако тогда будут увеличены шансы переход к мирным переговорам.

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