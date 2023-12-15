Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

Украине, возможно, стоит подумать и отказаться от притязаний на Крым и другие территории, которые перешли в состав России. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в своей колонке для агентства Блумберг.