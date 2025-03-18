Российские медики разработали новый способ лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

Военные медики для лечения бойцов, отравившихся во время проведения операции «Поток», разработали новые методы, которые прежде никогда не использовались. Солдаты во время нахождения в трубе газопровода Помары — Ужгород надышались солями тяжёлых металлов и другой нефтехимией.