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Российские медики разработали новый способ лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

Врачи использовали новый метод лечения бойцов, пострадавших при операции «Поток»
Фото: istockphoto/sudok1

Фото: istockphoto/sudok1

Военные медики для лечения бойцов, отравившихся во время проведения операции «Поток», разработали новые методы, которые прежде никогда не использовались. Солдаты во время нахождения в трубе газопровода Помары — Ужгород надышались солями тяжёлых металлов и другой нефтехимией.
Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказали в госпитале спецназа «Ахмат». По словам военного врача по имени Вадим, штурмовики поступают с проявлениями пневмонита. Это неспецифическое воспаление лёгких опасно тем, что симптомы проявляются не сразу, а через три-четыре дня, хотя дыхательная система уже поражена. Это может к осложнениям и сказаться на всех основных органах человека.

Вредные вещества, продукты гальванизации труб, нефтепродукты, которыми надышались бойцы, выводятся из их организма специальными сильнодействующими препаратами. Врачи подчёркивают, что с такой проблемой в медицинской практике никто в мире ещё не сталкивался. Медработники госпиталя находятся на постоянной связи со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, куда отправили на лечение некоторых бойцов.

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В Курской области задержаны иностранные бойцы, воюющие на стороне ВСУ
Эксперт Сыртланов: в Курской области в плен попали иностранные граждане
18 марта 2025, 08:51

Фото: iStock/breakermaximus

Полковник запаса Тимур Сыртланов, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», сообщил о задержании граждан иностранных государств, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью газете «Московский комсомолец».
Сыртланов отметил, что среди задержанных есть граждане Германии, Франции, Польши, Великобритании и значительное количество колумбийцев. По его словам, большинство из них были ликвидированы в ходе боевых действий, однако некоторые были взяты в плен.

Полковник объяснил, что информация о количестве и судьбе иностранных бойцов не была обнародована, так как с пленными сейчас работают следственные органы. Он предположил, что в ближайшее время может быть предоставлена дополнительная информация о задержанных и названы их имена.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#сво
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МО РФ: ПВО России перехватила 46 украинских беспилотников за ночь
18 марта 2025, 07:19

Фото: iStock/e-crow

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, большая часть перехватов произошла над Белгородской областью, где было уничтожено 41 БПЛА. Кроме того, два беспилотника были перехвачены над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Орловской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Военнопленный украинских вооруженных сил Даниил Куцан поделился шокирующей историей о том, как его избили сослуживцы за предложение сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен
Солдаты ВСУ под Дачным бросили сослуживца в тяжелом состоянии
18 марта 2025, 07:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Военнопленный украинских вооруженных сил Даниил Куцан поделился шокирующей историей о том, как его избили сослуживцы за предложение сдаться в плен. Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что, оказавшись в окружении российских войск, он предложил своим товарищам сдаться, но столкнулся с агрессией.

«Кругом были русские. Своим я предложил сдаться, но те отказались и в ответ начали бить меня прикладом по спине и по ноге, зная, что она обморожена», — сообщил Куцан.

По его словам, командование не отвечало на запросы о помощи, и эвакуации не было. Даниил также отметил, что его оставили в одиночестве

«Еще три дня они находились со мной, а потом просто бросили меня и ушли. Столько же я просидел без еды и воды», — пояснил военный.

В попытке выжить, он обмотал ногу тряпками и решился выйти из блиндажа. Его заметил дрон, он помахал ему в ответ, после чего дрон вывел его на позиции российских бойцов.

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Пленная из ВСУ Казымова: инструкторы женского подразделения принимали наркотики
18 марта 2025, 05:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам пленной военнослужащей украинской армии Галины Казымовой, инструкторы женского подразделения ВСУ регулярно принимали наркотики. Об этом сообщает ТАСС.
«Ответственные за их обучение постоянно находились под действием наркотиков, подготовка личного состава женского подразделения практически не велась», — передает агентство.

Казымова рассказала, численность женского подразделения на красноармейском направлении составляла порядка 100 человек. При этом подготовка личного состава практически не проводилась, так как инструкторы регулярно принимали наркотики.

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Жительнице Суджи Каплуновой приходилось топить снег, чтобы не умереть от жажды
18 марта 2025, 04:48

Фото: iStock/fizkes

По словам жительницы Суджи Людмилы Каплуновой, ей приходилось топить снег и собирать дождевую воду, чтобы не умереть от жажды. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Снег начал таять, я опять все поставила, собирала снеговую воду. Она от обстрелов черная, через цедилку процедила, а то она черная, чтоб сажи этой не было», — приводит агентство слова Людмилы.

Каплунова рассказала, что ей приходилось собирать дождевую воду, а также набирать ее в речке и болотах. Солдаты ВСУ спрашивали, не боится ли она отравиться, на что следовал ответ:

«Я говорю, что уже ничего не боюсь. Мне лишь бы мокрая была».

Напомним, что Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Город находился под оккупацией ВСУ с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа.

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