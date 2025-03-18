Российские медики разработали новый способ лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

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Военные медики для лечения бойцов, отравившихся во время проведения операции «Поток», разработали новые методы, которые прежде никогда не использовались. Солдаты во время нахождения в трубе газопровода Помары — Ужгород надышались солями тяжёлых металлов и другой нефтехимией.
Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказали в госпитале спецназа «Ахмат». По словам военного врача по имени Вадим, штурмовики поступают с проявлениями пневмонита. Это неспецифическое воспаление лёгких опасно тем, что симптомы проявляются не сразу, а через три-четыре дня, хотя дыхательная система уже поражена. Это может к осложнениям и сказаться на всех основных органах человека.
Вредные вещества, продукты гальванизации труб, нефтепродукты, которыми надышались бойцы, выводятся из их организма специальными сильнодействующими препаратами. Врачи подчёркивают, что с такой проблемой в медицинской практике никто в мире ещё не сталкивался. Медработники госпиталя находятся на постоянной связи со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, куда отправили на лечение некоторых бойцов.
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Вредные вещества, продукты гальванизации труб, нефтепродукты, которыми надышались бойцы, выводятся из их организма специальными сильнодействующими препаратами. Врачи подчёркивают, что с такой проблемой в медицинской практике никто в мире ещё не сталкивался. Медработники госпиталя находятся на постоянной связи со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, куда отправили на лечение некоторых бойцов.
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Александр Бойцов