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Появилось видео из трубопровода, по которому ВС РФ пробрались в тыл к ВСУ в Судже

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В сети появилось видео из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ пробрались в тыл к формированиям ВСУ в Судже.
Кадры опубликовал RT. На них военкор телеканала Влад Андрица продемонстрировал, как внутри трубы устроена вентиляция и показал самодельную тачанку, на которой можно было ускорить передвижение внутри газопровода.
«По данным источника RT, дерзкая операция «Поток» группировки «Север» началась 8 марта. На видео бойцы из той самой трубы поздравляют россиянок с праздником. Российские военные прошли 15 км внутри трубопровода в Курской области и прорвались в глубокий тыл ВСУ в Судже», — отмечает телеканал.
Ранее комбат спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что успешная операция частей ВС РФ по прорыву в захваченную украинскими боевиками Суджу является исторической с военной точки зрения. Он подчеркнул, что нестандартное решение российских военных использовать многокилометровые подземные коммуникации для выхода в тыл противнику войдет не только в различные методические пособия для спецслужб, но и в учебники по новейшей истории России.

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Трамп надеется, что Путин согласится прекратить огонь на Украине
11 марта 2025, 22:40

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. В рамках встречи с журналистами в Белом доме республиканец отметил, что представители американской стороны проведут встречи с РФ в ближайшие дни.
«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — произнес Трамп.
Он подчеркнул, что, если все получится, то «это будет огромный шаг вперед».

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — резюмировал заокеанский лидер.

Ранее сообщалось, что США продолжат предоставлять Украине развединформацию.

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США продолжат обмен с Украиной разведданными
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Киеву
11 марта 2025, 22:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вашингтон снимает паузу в обмене разведданными с Киевом и возобновляет помощь Украине в обеспечении ее безопасности. Соответствующее заявление опубликовано офисом Владимира Зеленского.
«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — сказано в публикации.
Американская сторона прекратила помогать киевскому режиму после ссоры президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Позже в Пентагоне проинформировали, что помощь остановили 4 марта.

Ранее сообщалось, что Киев готов к предложению США прекратить огонь на месяц. Подробнее в нашем материале.

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В ООН осудили массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и регионы
В ООН осудили атаку БПЛА ВСУ на гражданских
11 марта 2025, 22:12

Фото: istockphoto/Askolds

В ООН осуждают нападения на мирных граждан и инфраструктуру, заявил РИА Новости представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал массированный налет украинских дронов на российские регионы.
«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — прокомментировал собеседник агентства.
Он добавил, что это должно быть немедленно прекращено. Также Дюжаррик снова призвал прекратить боевые действия.

Налет беспилотников ВСУ из 337 единиц произошел в ночь на вторник, 11 марта.

Ранее сообщалось, какое предложение Вашингтона готов принять киевский режим.

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Киев готов к прекращению огня на месяц
Заявление: Киев готов на предложение США о прекращении огня на месяц
11 марта 2025, 21:57

Фото: istockphoto/Vadven

Украинская сторона готова на предложение Вашингтона прекратить огонь на месяц. Документ опубликован офисом Владимира Зеленского. Уточняется, что по согласию сторон его можно продлить.
«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», — сказано в публикации.
Отмечено, что делегации США и Киева согласны определить состав своих переговорщиков и начать диалог «для достижения устойчивого мира».

«Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу», — отмечено в документе.
Перед этим британская газета Financial Times писала, что Вашингтон и Киев представят совместное заявление по переговорам и перескажут их.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#киев
#новости
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Кузен вице-президента США воевал за боевиков ВСУ
Вице-президент США Вэнс подтвердил, что его брат воевал за боевиков ВСУ
11 марта 2025, 21:44

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Брат американского вице-президента Джей ди Вэнса Нейт воевал на стороне украинских боевиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Что касается его критики [позиции по Украине], то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую необходимость обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной», — сказал Джей ди Вэнс.
Он не смог ответить, почему кузен решил контактировать с ним не через родственников с коими «регулярно» общается. Вице-президент «всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал» и «всегда рад» пообщаться.

Ранее в МИД РФ заявили, что все виновники налета БПЛА ВСУ на Москву и область получат неотвратимое наказание.

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