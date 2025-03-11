Появилось видео из трубопровода, по которому ВС РФ пробрались в тыл к ВСУ в Судже

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В сети появилось видео из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ пробрались в тыл к формированиям ВСУ в Судже.
Кадры опубликовал RT. На них военкор телеканала Влад Андрица продемонстрировал, как внутри трубы устроена вентиляция и показал самодельную тачанку, на которой можно было ускорить передвижение внутри газопровода.
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«По данным источника RT, дерзкая операция «Поток» группировки «Север» началась 8 марта. На видео бойцы из той самой трубы поздравляют россиянок с праздником. Российские военные прошли 15 км внутри трубопровода в Курской области и прорвались в глубокий тыл ВСУ в Судже», — отмечает телеканал.Ранее комбат спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что успешная операция частей ВС РФ по прорыву в захваченную украинскими боевиками Суджу является исторической с военной точки зрения. Он подчеркнул, что нестандартное решение российских военных использовать многокилометровые подземные коммуникации для выхода в тыл противнику войдет не только в различные методические пособия для спецслужб, но и в учебники по новейшей истории России.
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Данил Пономарев