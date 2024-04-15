Кимаковский: в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы

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В Часове Яре первую линию обороны ВСУ удерживают недавно мобилизованные российские военные. Об этом рассказал ТАСС советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский.
Командиры разных уровней ушли с переднего края. Отмечается, что на некоторых участках координация идет в режиме удаленки.
По словам Кимаковского, размещенная в Часове Яре украинская группировка каждый день несет большие потери.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Кимаковского, размещенная в Часове Яре украинская группировка каждый день несет большие потери.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова