В Славянске ударом ВКС РФ уничтожили около 60 наемников и офицеров ВСУ

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В Славянске были ликвидированы около 60 иностранных наемников и кадровых офицеров ВСУ в результате удара российской авиации, передает ТАСС со ссылкой на источник в органах безопасности.
«В момент авиационного удара на позиции в Славянске присутствовали кадровые офицеры Вооруженных сил Украины, включая высокопоставленных, а также наемники из-за рубежа. Среди них были граждане Франции, США и Грузии. Общее количество уничтоженных составило около 60 человек», — сообщил представитель силовых структур.Он также отметил, что общее число присутствующих на позициях могло достигать до 100 человек.
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Артем Кузьмин