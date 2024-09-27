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Российские морпехи хитростью захватили позиции ВСУ в Курской области

27 сентября 2024, 08:44
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты РФ проявили творческий подход к выполнению боевой задачи. Это помогло им захватить огневую позицию ВСУ в Курской области.
О ходе операции рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Як. По его словам, его часть заняла часть лесополосы, откуда морпехам удалось выдавить противника. Но затем продвижение остановилось — наступать дальше не давало хорошо укреплённое пулемётное гнездо ВСУ.

Тогда российские бойцы принялись обстреливать опорный пункт с разных сторон, не заботясь особо о точности стрельбы. Главное было провоцировать противника на ответный огонь. Они знали, что на вооружении ВСУ в основном находится капризное западное оружие, которое не слишком приспособлено к непрерывному использованию. Так и вышло: на второй день натовское оружие стало часто клинить, отказывать в самый нужный момент.



Учитывая измождённое состояние противника, морпехи записали голосовое сообщение одного из пленных, в котором он убеждал сослуживцев прекратить сопротивление и сложить оружие. Запись через колонку транслировалась на позиции украинцев всю ночь. На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть огневой рубеж.

«Некоторым это даже удалось. Но далеко не всем», — сказал Як.

После этого российские бойцы легко подавили огневую точку, которую ещё пытался оборонять ослабленный и деморализованный противник. Далее зачистка лесополосы прошла безо всяких трудностей, заключил российский боец.

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#ночь
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#запись
#курская область
FT: Украинские новобранцы попадают на фронт необученными и часто сбегают
27 сентября 2024, 09:33

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские мобилизованные попадают на передовую без достаточного обучения и подготовки. Часто случается, что они покидают позиции, угодив под первый же серьёзный обстрел.
Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины. В публикации отмечается, что призывникам не хватает базовой подготовки, они не обладают даже малейшими навыками ведения боя, к тому же неважно у мобилизованных обстоит дело и с мотивацией. Из-за этого нередки случаи оставления ими позиций.

Как рассказал изданию неназванный украинский офицер, призывникам во время так называемой подготовки просто ставят отличные оценки без всякой практики. Затем их отправляют на передовую, хотя многие не умеют держать в руках оружие и никогда не стреляли из-за нехватки боеприпасов.

Офицеры винят в такой ситуации рекрутёров, которые направляют в пехоту всех подряд, не принимая во внимание прошлое мобилизованных и их навыки. По оценкам источников газеты, от 50 до 70 процентов нового пополнения погибают или получают ранения в первые же дни нахождения на передовой.

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#оружие
#всу
#мобилизация
#боеприпасы
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Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
«НемеZида» опубликовала данные боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область
27 сентября 2024, 09:24

Фото: istock/welcomia

«НемеZида» опубликовала данные боевиков Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Об этом информирует РИА Новости.
Среди них около 200 иностранных наемников из Армении, Израиля, Грузии, Казахстана, Турции, Иордании, Молдавии, Сирии, а также других стран.

Сообщается, что Юлия Горзова, которая родилась в 1981 в Киевсеой области, является оператором БПЛА. Роман Пицкив из Ивано-Франковской области, родившийся в 1983 году, также является оператором беспилотников.

Андрей Ткаченко, 1996 года рождения из Киева, служит лейтенантом в 61-й механизированной бригаде ВСУ и ранее был в полку «Азов»*. Среди наемников — Вардан Хаковян (1987, Армения), Давид Шалита (Швеция), Мавлют Ясенкен (1973, Турция) и Ави Шварц (Израиль).

Хакерская группа RaHDit призвала солдатов ВСУ сдаваться. Свое обращение они сопроводили музыкальным треком с радиочастотой «Волги».

«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

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*запрещенная в России террористическая организация
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#наемники
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Украинским раненым по пути в госпиталь вырезают почки, сообщило подполье
Подпольщик Лебедев: многие украинские раненые поступают в госпитали без почки
27 сентября 2024, 09:12

Фото: istock/Motortion

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что многие украинские военные поступают в госпитали без почки. Об этом информирует РИА Новости.
Существует множество сведений, что даже при ранении в верхнюю часть туловища, после стабилизации в медицинских машинах, человек может попасть в госпиталь без одной почки. Если стабилизировать не удалось, то погибшего помещают в мешок для трупов, и его дальнейшая судьба остаётся неизвестной, рассказал он, показав фотографию военной медицинской машины, сделанную на улицах Николаева.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Сальдо: Киев в своём варварстве превосходит советы западных хозяев
27 сентября 2024, 09:03

Фото: сайт Кремля

Киевский режим в своём варварском отношении к жителям Херсонской области заходит даже дальше, чем ему советуют его западные кураторы. Об этом заявил глава российского региона Владимир Сальдо.
В разговоре с РИА Новости губернатор подчеркнул, что киевский режим делает всё возможное для того, чтобы не давать людям жить спокойно, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную террористическую сущность. По словам Сальдо, власти Киева в этом смысле делают даже больше, чем им говорят и советуют западные кураторы.

В качестве примера губернатор привёл недавний террористический акт, совершённый украинскими военными в городе Алёшки. ВСУ целенаправленно выслеживали главного врача местной больницы Владимира Харлана, охотились за ним. Затем они сбросили боеприпас с дрона рядом с его домом. В результате погибла жена доктора.

Сальдо с возмущением констатировал, что только настоящие подонки могут стараться убить врача, который лечит и спасает жизни. Впрочем, Киев уже давно доказал, что ему чуждо всё по-настоящему человеческое, заключил глава Херсонской области.

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#боеприпас
#больницы
#режим
#всу
#киев
#херсонская область
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Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму
Мужчина поблагодарил волонтеров. нашедших его маму в курском приграничье
27 сентября 2024, 08:59

Фото: istockphoto/N-sky

Специалист по восстановлению семейных связей Российского Красного Креста в Курской области Андрей Мальцев рассказал, что мужчина, маму которого искали на протяжении месяца, выразил свою искреннюю благодарность команде. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Мальцев рассказал, что мать мужчины находилась в Апанасовке. По заявке специалистов Красного Креста российские военные вывезли ее от туда. Он поделился, что все время вывоза женщины они находились на связи с её сыном.

«Месяц мы с ним были на связи где-то. Он к нам приходил, мы постоянно по этому поводу общались, какие-то моменты обсуждали», — рассказал он.

Когда женщину вывезли, по словам Андрея, её сын пришел к ним с тортом и чаем.

«И потом, на следующий день, он к нам приходил с тортом, с чаем, благодарил, плакал у нас, сидел. В общем, был такой довольно трогательный момент», — добавил он.

Волонтёры курского Красного Креста, среди прочих задач, помогают людям разыскивать пропавших родственников из приграничных районов. Им удалось воссоединить уже около 700 семей.

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#военные
#всу
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#наемники
#удар
#пво
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Подполье: ПВО Румынии участвовала в попытке отразить удар по Измаилу
27 сентября 2024, 08:26

Фото: istock/e-crow

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что румынские средства противовоздушной обороны (ПВО) приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу. Об этом информирует РИА Новости.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь.

В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, расположенном в Одесской области Украины.

«Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии», — отметил он.

Лебедев добавил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные в ходе ночного удара в Измаиле повредили объекты портовой инфраструктуры, а также уничтожили наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники, сообщило подполье
Подполье: в Измаиле повреждены портовые объекты, включая склады бронетехники
27 сентября 2024, 08:24

Фото: istock/e-crow

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные в ходе ночного удара в Измаиле повредили объекты портовой инфраструктуры, а также уничтожили наемников. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард"», — рассказал он.

По его словам, бойцами ВС РФ были ликвидированы румынские наемники. Он отметил, что до 15 человек увезли в больницы.

Ранее стало известно, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#наемники
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Курская пенсионерка рассказала о бегстве из украинского ПВР в Россию
27 сентября 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Grzegorz Januszewicz

Жительница курского села Козыревка Мария Ким начало специальной военной операции встретила в Авдеевке. Затем она попала в украинский пункт временного размещения, откуда сбежала в Россию.
В разговоре с РИА Новости женщина сообщила, что провела в ПВР в Николаевской области три недели. Она твёрдо решила вернуться в Россию, но говорить об этом было, конечно, нельзя. Страшно было даже подумать, что с ней могли сделать украинцы, если бы узнали, что она мечтает вернуться на Родину. Чтобы её выпустили, Марии пришлось соврать, что её в Молдавии ждут родственники.

Попав в Кишинёв, женщина вылетела в Россию уже через десять часов. Затем она вернулась в родительский дом в Козыревку. Получила российское гражданство, оформила пенсию. После нападения ВСУ на Курскую область пенсионерку эвакуировали. Сейчас она живёт в Курске вместе со своей собакой, с которой бок о бок пережидали украинские обстрелы в подвале своего дома. Мария уверена, что совсем скоро они смогут туда вернуться.

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Белый дом: визит Зеленского на завод в США был организован по запросу Украины
27 сентября 2024, 08:14

Визит главы киевского режима Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе Соединенных Штатов Америки. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцам следует прекратить расследование, так как для этого нет оснований. Об этом информирует РИА Новости.
«Украинцы попросили о посещении завода, на котором американские рабочие производят критически важное оборудование», — сказала она.

По ее словам, два месяца назад Владимир Зеленский побывал в штате Юта, где участвовал в мероприятии с губернатором-республиканцем. Она отметила, что это было аналогичное событие, на котором присутствовали представители власти от Республиканской партии. Карин Жан-Пьер добавила, что после этого не последовало ни одного требования о расследовании.

Представитель Белого дома подчеркнула, что «это было обычное требование со стороны украинцев с учетом, что они находятся в состоянии войны».

22 сентября Зеленский начал свой визит в Соединенные Штаты Америки с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне, Пенсильвания. В связи с этой поездкой группа республиканских конгрессменов потребовала провести расследование, утверждая, что визит мог нарушить американское законодательство, включая закон, запрещающий федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время выполнения служебных обязанностей.

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#всу
#владимир зеленский
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