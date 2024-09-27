Российские морпехи хитростью захватили позиции ВСУ в Курской области

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Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты РФ проявили творческий подход к выполнению боевой задачи. Это помогло им захватить огневую позицию ВСУ в Курской области.
О ходе операции рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Як. По его словам, его часть заняла часть лесополосы, откуда морпехам удалось выдавить противника. Но затем продвижение остановилось — наступать дальше не давало хорошо укреплённое пулемётное гнездо ВСУ.
Тогда российские бойцы принялись обстреливать опорный пункт с разных сторон, не заботясь особо о точности стрельбы. Главное было провоцировать противника на ответный огонь. Они знали, что на вооружении ВСУ в основном находится капризное западное оружие, которое не слишком приспособлено к непрерывному использованию. Так и вышло: на второй день натовское оружие стало часто клинить, отказывать в самый нужный момент.
Учитывая измождённое состояние противника, морпехи записали голосовое сообщение одного из пленных, в котором он убеждал сослуживцев прекратить сопротивление и сложить оружие. Запись через колонку транслировалась на позиции украинцев всю ночь. На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть огневой рубеж.
После этого российские бойцы легко подавили огневую точку, которую ещё пытался оборонять ослабленный и деморализованный противник. Далее зачистка лесополосы прошла безо всяких трудностей, заключил российский боец.
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Тогда российские бойцы принялись обстреливать опорный пункт с разных сторон, не заботясь особо о точности стрельбы. Главное было провоцировать противника на ответный огонь. Они знали, что на вооружении ВСУ в основном находится капризное западное оружие, которое не слишком приспособлено к непрерывному использованию. Так и вышло: на второй день натовское оружие стало часто клинить, отказывать в самый нужный момент.
Учитывая измождённое состояние противника, морпехи записали голосовое сообщение одного из пленных, в котором он убеждал сослуживцев прекратить сопротивление и сложить оружие. Запись через колонку транслировалась на позиции украинцев всю ночь. На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть огневой рубеж.
«Некоторым это даже удалось. Но далеко не всем», — сказал Як.
После этого российские бойцы легко подавили огневую точку, которую ещё пытался оборонять ослабленный и деморализованный противник. Далее зачистка лесополосы прошла безо всяких трудностей, заключил российский боец.
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Александр Бойцов