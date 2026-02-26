Российские морпехи уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы морской пехоты ВС РФ нанесли точный удар по складу боеприпасов ВСУ под Красноармейском. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Метис», действующий в интересах группировки «Центр».
Выявить местоположение цели удалось благодаря разведывательным действиям операторов БПЛА. После получения координат морпехи максимально быстро скорректировали артиллерию и атаковали позицию противника.
«Прибыли на точку и отработали. С двух снарядов попали прямо в склад боеприпасов, где находились снаряды большого калибра. По итогу склад был полностью уничтожен», — отметил «Метис».Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.