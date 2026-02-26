«Усиление давления»: Стало известно, с какой целью в Киев прибыл экс-премьер Британии

26 февраля 2026, 00:06

Политолог Шеслер: Джонсон приехал в Киев, чтобы потребовать давить на Россию

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы выяснить настроения украинского генералитета и убедить власти продолжать переговоры только в случае усиления давления на президента России Владимира Путина. Так считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





В ходе поездки на Украину Джонсон заявил, что западным государствам необходимо усилить поддержку Киева с целью «положить конец ужасной войне».



По словам Шеслер, недавние слова Джонсона о больших потерях ВСУ на фронте выглядели как намеки на готовность Украины к перемирию. Однако его визит в Киев носит обратный характер.





«В первую очередь, он хочет прощупать настроение украинского генералитета, а потом убедить военных и политиков в том, что мирные переговоры возможны только в случае усиления давления на Владимира Путина. Для этого нужно еще больше помогать Украине. И эту идею он постоянно озвучивает», — пояснила эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.