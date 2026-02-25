Силы ПВО за три часа сбили 60 украинских беспилотников над регионами РФ
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство РФ. Атаку отражали дежурные средства ПВО.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, российские военные сбили 60 воздушных целей. Наибольшее количество дронов ликвидировали над Крымом (27). Еще 17 БПЛА ПВО сбила в административных границах Белгородчины и девять в акватории Черного моря.
«Четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Брянской области», — говорится в сводке.Атака осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.
Ранее ВСУ нанесли удар по Курской области. В результате атаки БПЛА погиб мирный житель.