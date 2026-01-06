Российские морпехи застали врасплох солдат ВСУ в окопе, когда они пили чай

06 января 2026, 11:15

Фото: iStock/IherPhoto

Российские морпехи в ходе выполнения боевой задачи в ДНР застали украинских боевиков за чаепитием. Об этом заявил РИА Новости стрелок 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Мотылек».