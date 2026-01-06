Российские морпехи застали врасплох солдат ВСУ в окопе, когда они пили чай
Российские морпехи в ходе выполнения боевой задачи в ДНР застали украинских боевиков за чаепитием. Об этом заявил РИА Новости стрелок 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Мотылек».
По словам бойца, военные ВСУ пили чай и обсуждали что-то своё, не подозревая о присутствии ВС РФ. Морпех отметил, что украинские военные вместо того, чтобы сложить оружие и сдаться, схватились за автоматы и были нейтрализованы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
