В Госдуме сообщили о панической атаке Зеленского
Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова к двум вариантам развития событий конфликта с Россией, являются проявлением панической атаки. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.
По его мнению, в офисе Зеленского начались стремительные кадровые изменения и реорганизации, а также участились «карательные удары» ВСУ по гражданским объектам и мирным жителям России.
Шеремет полагает, что Зеленский намеренно использует идею новых мирных переговоров для отсрочки и торга.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
