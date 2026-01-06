Достижения.рф

В Госдуме сообщили о панической атаке Зеленского

РИА Новости: Шеремет назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова к двум вариантам развития событий конфликта с Россией, являются проявлением панической атаки. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.



По его мнению, в офисе Зеленского начались стремительные кадровые изменения и реорганизации, а также участились «карательные удары» ВСУ по гражданским объектам и мирным жителям России.

Шеремет полагает, что Зеленский намеренно использует идею новых мирных переговоров для отсрочки и торга.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

