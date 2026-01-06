06 января 2026, 10:03

РИА Новости: Шеремет назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова к двум вариантам развития событий конфликта с Россией, являются проявлением панической атаки. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.