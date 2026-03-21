Предупреждение России переполошило Запад
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции Евросоюза по поставкам энергоносителей вызвало широкий отклик в Европе. Об этом сообщает AntiDiplomatico.
По данным издания, слова представителя Кремля прозвучали на фоне продолжающегося энергетического кризиса в странах ЕС. В пятничном выступлении Песков раскритиковал жесткую линию Брюсселя, указав, что Евросоюз не намерен возвращаться к закупкам российского газа, несмотря на усиливающиеся экономические проблемы для европейских граждан.
AntiDiplomatico отмечает, что отказ Европы от российского газа и переход на американский СПГ обернулись для региона серьезными трудностями. По оценке авторов статьи, такой геополитический курс усиливает зависимость ЕС от США и способствует углублению экономического кризиса, который дополнительно обострился на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке.
СМИ подчеркивает, что конфликт между США, Израилем и Ираном спровоцировал резкий рост мировых цен на нефть и газ. Для Евросоюза, уже испытывающего давление инфляции, это означает дальнейшее повышение стоимости электроэнергии, усиление нагрузки на бизнес и население, закрытие промышленных предприятий, сокращение рабочих мест и общее ухудшение экономической ситуации.
Кроме того, обострение вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива. Ситуация также затронула добычу и экспорт нефти государств региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на этом фоне заявил, что в нынешних условиях Европа могла бы рассмотреть возможность возвращения российской нефти на рынок, однако вместо этого движется в противоположном направлении.
Ранее в Европе отметили лучшее геополитическое положение российского лидера Владимира Путина.
