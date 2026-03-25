Российские подростки совершали поджоги по заданию Киева
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы несовершеннолетних, выполнявших задания украинских спецслужб в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ведомства.
Четверо подростков совершали поджоги объектов связи, транспортной инфраструктуры и кредитно-финансовой системы. Они общались в Telegram с девушками, отправляя координаты школ и торговых центров.
Через некоторое время им звонили мошенники. Представившись правоохранителями, они угрожали уголовной ответственностью за помощь врагу и склоняли к преступлениям под предлогом «проверки антитеррористической защищенности».
Кроме того, силовики задержали четверых россиян, причастных к организации работы SIM-боксов, используемых Киевом для вовлечения граждан РФ в диверсии. Их действия могут квалифицировать как содействие терроризму и госизмена, за которые грозит пожизненный срок.
